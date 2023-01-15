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"Следующие дни будут тяжелыми". Галущенко сообщил о прилетах по энергетике в шести областях Украины

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Украинская энергосистема снова оказалась под ударом
Украинская энергосистема снова оказалась под ударом
Фото: ДТЕК - офіційний канал | Telegram

В результате российского ракетного удара 14 января, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в шести областях Украины. Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Имеются прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях", – написал он.

"Укрэнерго" сообщало о попаданиях в пяти областях, Запорожская не упоминалась. 

После атаки в ряде регионов применили аварийные отключения электроэнергии.

"Следующие дни будут тяжелыми. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии", – добавил министр энергетики.

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid02ew7xXZz5JF4k4AdeZktE4m5we3coyBUj3LsX3bTMAuYjohtWMNcqhgj9on6Hj2REl

По данным ДТЭК, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила в Telegram, что в результате российских обстрелов произошел пожар на одном из энергетических объектов области.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий также подтвердил попадание в объект критической инфраструктуры – возможные перебои в поставках света и воды в регионе.

Харьков и область были полностью обесточены в результате ракетных ударов

Контекст:

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начал осени, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". 

В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: пожар, энергетика, Винницкая область, электричество, Киевская область, Харьковская область, ДТЭК, Запорожская область, Львовская область, Ивано-Франковская область, электроэнергия, ТЭС, электроснабжение, обстрелы, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Герман Галущенко, Светлана Онищук
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