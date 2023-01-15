"Следующие дни будут тяжелыми". Галущенко сообщил о прилетах по энергетике в шести областях Украины

Украинская энергосистема снова оказалась под ударом Фото: ДТЕК - офіційний канал | Telegram

"Враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Имеются прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях", – написал он.

"Укрэнерго" сообщало о попаданиях в пяти областях, Запорожская не упоминалась.

После атаки в ряде регионов применили аварийные отключения электроэнергии.

"Следующие дни будут тяжелыми. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии", – добавил министр энергетики.

По данным ДТЭК, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила в Telegram, что в результате российских обстрелов произошел пожар на одном из энергетических объектов области.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий также подтвердил попадание в объект критической инфраструктуры – возможные перебои в поставках света и воды в регионе.

Харьков и область были полностью обесточены в результате ракетных ударов.