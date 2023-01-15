"Следующие дни будут тяжелыми". Галущенко сообщил о прилетах по энергетике в шести областях Украины

"Враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Имеются прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях", – написал он.
"Укрэнерго" сообщало о попаданиях в пяти областях, Запорожская не упоминалась.
После атаки в ряде регионов применили аварийные отключения электроэнергии.
"Следующие дни будут тяжелыми. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии", – добавил министр энергетики.
По данным ДТЭК, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила в Telegram, что в результате российских обстрелов произошел пожар на одном из энергетических объектов области.
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий также подтвердил попадание в объект критической инфраструктуры – возможные перебои в поставках света и воды в регионе.
Харьков и область были полностью обесточены в результате ракетных ударов.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начал осени, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.