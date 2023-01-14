Враг нанес 12-й массированный удар по энергетике Украины, есть попадания в пяти областях – "Укрэнерго"

"Сегодня враг нанес 12-й массированный ракетный удар по энергетике Украины. Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине. К сожалению, есть попадания в пяти областях: Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в результате ракетного удара "существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме" Украины.

"Сложная ситуация в Харьковской и Львовской областях, где в результате атаки частично отсутствует электроснабжение, над восстановлением которого уже работают ремонтные бригады. В ряде регионов были применены аварийные отключения, что позволило минимизировать последствия атаки", – объяснили в компании.

Ее представители подчеркнули, что последствия атаки будут "обязательно восстановлены".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков ракета попала в многоэтажный дом в Днепре, обрушился подъезд, известно минимум о пяти погибших. Также в стране пострадала критическая инфраструктура, часть ракет была сбита силами ПВО.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки Россия нанесла по Украине три авиационных и около 50 ракетных ударов.