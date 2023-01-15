В результате российских обстрелов 14 января в Украине погибло 26 человек, 81 получил ранения – Офис президента

Еще 81 человек получил ранения.

Тимошенко уточнил, что в Днепропетровской области 21 человек погиб, 74 получили ранения; в Донецкой области пять человек погибло, четыре получили ранения, в Сумской области – один пострадавший, в Херсонской области – двое пострадавших.