В результате российских обстрелов 14 января в Украине погибло 26 человек, 81 получил ранения – Офис президента

Еще 81 человек получил ранения.
Тимошенко уточнил, что в Днепропетровской области 21 человек погиб, 74 получили ранения; в Донецкой области пять человек погибло, четыре получили ранения, в Сумской области – один пострадавший, в Херсонской области – двое пострадавших.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.