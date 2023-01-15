Оккупанты обстреляли Сумскую область, ранен местный житель – глава обладминистрации

"В течение дня россияне нанесли 63 удара по приграничью. [...] Шалыгинскую общину враг обстрелял из минометов, 14 "прилетов". [...] Белопольская община: 25 вражеских мин разорвались на приграничье. По Эсманьской общине россияне ударили из минометов, шесть "прилетов", – написал он.
По данным главы обладминистрации, серьезнее всего оккупанты обстреляли Хотинскую общину.
"Противник вел минометный огонь, 14 "прилетов". А потом россияне ударили еще и из артиллерии, 10 "прилетов". В результате обстрелов ранен 63-летний мужчина, он был во дворе и не успел спрятаться в укрытие", – объяснил Живицкий.
Также обстрелы в Хотинской общине полностью разрушили два частных дома, еще два – повредили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.