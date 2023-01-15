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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Сумскую область, ранен местный житель – глава обладминистрации

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Хотинскую общину враг обстреливал дважды, отметил глава ОВА
Хотинскую общину враг обстреливал дважды, отметил глава ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

14 января по состоянию на 23.00 российские оккупанты нанесли удары по четырем территориальным общинам Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В течение дня россияне нанесли 63 удара по приграничью. [...] Шалыгинскую общину враг обстрелял из минометов, 14 "прилетов". [...] Белопольская община: 25 вражеских мин разорвались на приграничье. По Эсманьской общине россияне ударили из минометов, шесть "прилетов", – написал он.

По данным главы обладминистрации, серьезнее всего оккупанты обстреляли Хотинскую общину.

"Противник вел минометный огонь, 14 "прилетов". А потом россияне ударили еще и из артиллерии, 10 "прилетов". В результате обстрелов ранен 63-летний мужчина, он был во дворе и не успел спрятаться в укрытие", – объяснил Живицкий.

Также обстрелы в Хотинской общине полностью разрушили два частных дома, еще два – повредили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, артиллерия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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