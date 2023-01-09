Оккупанты вечером и утром обстреливали Сумскую область – глава ОВА

"После 21.00 8 января россияне обстреляли Середино-Будскую общину из ствольной артиллерии (20 прилетов) и из САУ (20 прилетов). Также около полуночи ударили по Знобь-Новгородской общине. Было 17 прилетов из САУ", – написал он.

Также после 7.00 9 января оккупанты обстреляли Эсманскую общину из артиллерии, зафиксировано шесть прилетов.

По словам Живицкого, пострадавших нет.