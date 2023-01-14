Оккупанты за минувшие сутки нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области – ОВА

По словам Живицкого, для атаки Сумской области враг использовал различные виды вооружения Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Враг использовал различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников", – написал Живицкий.

Эсманскую общину россияне обстреляли из минометов (15 прилетов) и реактивной системы залпового огня "Град" (15 прилетов). Поврежден дом и несколько дворов местных жителей.

По Белопольской общине противник ударил из минометов, зафиксировано 14 прилетов. В результате обстрела повреждена школа в селе Павловки, частный жилой дом и линии электросетей.

Краснопольскую общину россияне атаковали, совершив ракетный обстрел с вертолета (восемь прилетов), а также сбросив три взрывных устройства с беспилотников.

По данным главы ОВА, во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.