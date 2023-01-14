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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за минувшие сутки нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области – ОВА

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По словам Живицкого, для атаки Сумской области враг использовал различные виды вооружения
По словам Живицкого, для атаки Сумской области враг использовал различные виды вооружения
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области. Об этом 13 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Враг использовал различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников", – написал Живицкий.

Эсманскую общину россияне обстреляли из минометов (15 прилетов) и реактивной системы залпового огня "Град" (15 прилетов). Поврежден дом и несколько дворов местных жителей.

По Белопольской общине противник ударил из минометов, зафиксировано 14 прилетов. В результате обстрела повреждена школа в селе Павловки, частный жилой дом и линии электросетей.

Краснопольскую общину россияне атаковали, совершив ракетный обстрел с вертолета (восемь прилетов), а также сбросив три взрывных устройства с беспилотников.

По данным главы ОВА, во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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