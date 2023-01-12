Оккупанты 12 января обстреляли две общины Сумской области

Живицкий сообщил, что пострадавших и разрушений нет Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Россияне обстреляли Эсманьскую и Середина-Будскую общины.

"Эсманьская община: враг обстрелял приграничье из минометов, 14 прилетов. Также открывал автоматные очереди в сторону нашей территории. По Середино-Будской общине также противник совершил минометный обстрел, семь прилетов", – говорится в сообщении.

Живицкий сообщил, что жертв и разрушений нет.