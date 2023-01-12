Оккупанты 12 января обстреляли две общины Сумской области

Россияне обстреляли Эсманьскую и Середина-Будскую общины.
"Эсманьская община: враг обстрелял приграничье из минометов, 14 прилетов. Также открывал автоматные очереди в сторону нашей территории. По Середино-Будской общине также противник совершил минометный обстрел, семь прилетов", – говорится в сообщении.
Живицкий сообщил, что жертв и разрушений нет.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.