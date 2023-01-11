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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 10 января нанесли 33 удара по Сумской области – ОВА

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Живицкий регулярно сообщает о новых обстрелах Сумской области
Живицкий регулярно сообщает о новых обстрелах Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Россияне за день 10 января нанесли 33 удара по приграничью Сумской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Под обстрелами были Великописаревская и Эсманская общины.

Великописаревскую общину враг дважды обстрелял из минометов. Всего было 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы.

По Эсманской общине российские войска также ударили из минометов, зафиксирован 21 прилет.

Во всех случаях без жертв.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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