Оккупанты 10 января нанесли 33 удара по Сумской области – ОВА

Под обстрелами были Великописаревская и Эсманская общины.
Великописаревскую общину враг дважды обстрелял из минометов. Всего было 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы.
По Эсманской общине российские войска также ударили из минометов, зафиксирован 21 прилет.
Во всех случаях без жертв.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.