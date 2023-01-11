Оккупанты 10 января нанесли 33 удара по Сумской области – ОВА

Под обстрелами были Великописаревская и Эсманская общины.

Великописаревскую общину враг дважды обстрелял из минометов. Всего было 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы.



По Эсманской общине российские войска также ударили из минометов, зафиксирован 21 прилет.

Во всех случаях без жертв.