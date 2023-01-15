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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсонскую область 76 раз, ранены два человека – ОВА

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Янушевич рассказал об обстрелах Херсонской области
Янушевич рассказал об обстрелах Херсонской области
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 76 раз обстреляли территорию Херсонской области 14 января. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram 15 января.

Оккупанты применяли артиллерию, минометы, танки, беспилотники и реактивные системы залпового огня.

"Херсон россияне обстреляли 25 раз. В частности, вражеские снаряды попали в жилые дома", – говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов в области были ранены два человека.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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