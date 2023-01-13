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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли в Херсоне базу с коммунальными автобусами, ранен охранник – ОВА

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Янушевич: Повреждены 16 автобусов, легковые автомобили, склады и здание для охраны
Янушевич: Повреждены 16 автобусов, легковые автомобили, склады и здание для охраны
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью 13 января российские оккупанты обстреляли базу с коммунальными автобусами в Херсоне. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, легковые автомобили, склады и здание для охраны. По предварительной информации, один из охранников получил ранения", – говорится в сообщении.

Также осколки снарядов нанесли ущерб электросети, добавил он.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, автобус, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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