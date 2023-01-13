Оккупанты обстреляли в Херсоне базу с коммунальными автобусами, ранен охранник – ОВА

"Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, легковые автомобили, склады и здание для охраны. По предварительной информации, один из охранников получил ранения", – говорится в сообщении.

Также осколки снарядов нанесли ущерб электросети, добавил он.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.