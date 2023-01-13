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ГБР нашло "подарок" от Путина при обыске у соратника Сальдо

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Фигурант рассказывал о часах как о подарке, полученном от Путина, сообщили в ГБР
Фигурант рассказывал о часах как о подарке, полученном от Путина, сообщили в ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований провело обыски у соратника главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 12 января.

Имени фигуранта в релизе не называют, но указано, что речь о "предателе из команды Сальдо, который, убегая, бегло забыл "подарок" от [президента РФ Владимира] Путина". Во время оккупации Херсона он был "первым заместителем мэра" города. 

"В ходе обысков были найдены оставленные документы, которые могут служить доказательной базой для следствия. Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали якобы золотые наградные часы от президента России, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти", – говорится в релизе. 

Этот соратник Сальдо бежал из Херсона, "бросив и часы, и все остальное имущество", когда подразделения сил обороны Украины освобождали город, сообщили в ГБР. 

"Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в самом худшем исполнении "русской глубинки", – отметили авторы релиза.

Фигуранту планируют сообщить о подозрении. Где именно проводился обыск – по месту "работы" или там, где жил коллаборант, – не уточняется. 

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/pfbid02ceyX2dqUT9n9CXpACn8vVB5H19PLAEPy6U1wpyX4qDmrGZQvwX7ucSK17es94rMSl

Контекст:

В доме у Сальдо обыски провели на прошлой неделе. Там нашли инструкции от РФ, справки о херсонских активистах и книги о России и о "премудростях любви".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Херсон, Владимир Сальдо
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