ГБР нашло "подарок" от Путина при обыске у соратника Сальдо

Фигурант рассказывал о часах как о подарке, полученном от Путина, сообщили в ГБР Фото: dbr.gov.ua

Имени фигуранта в релизе не называют, но указано, что речь о "предателе из команды Сальдо, который, убегая, бегло забыл "подарок" от [президента РФ Владимира] Путина". Во время оккупации Херсона он был "первым заместителем мэра" города.

"В ходе обысков были найдены оставленные документы, которые могут служить доказательной базой для следствия. Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали якобы золотые наградные часы от президента России, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти", – говорится в релизе.

Этот соратник Сальдо бежал из Херсона, "бросив и часы, и все остальное имущество", когда подразделения сил обороны Украины освобождали город, сообщили в ГБР.

"Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в самом худшем исполнении "русской глубинки", – отметили авторы релиза.

Фигуранту планируют сообщить о подозрении. Где именно проводился обыск – по месту "работы" или там, где жил коллаборант, – не уточняется.