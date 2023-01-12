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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты объявили "национализацию" имущества частных предпринимателей в одном из населенных пунктов Каховского района – Генштаб ВСУ

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Оккупационные власти объявили инвентаризацию имущества частных предпринимателей в одном из населенных пунктов Каховского района, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупационные власти объявили инвентаризацию имущества частных предпринимателей в одном из населенных пунктов Каховского района, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: kherson.tax.gov.ua (иллюстративное)

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр на херсонском направлении.

Об этом 12 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты обстреляли Херсон и его окрестности из минометов.

Отмечается, что российские военные продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области.

"В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой национализацией", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MHVXm2J6L4kRcSxzu6topaytLNhiWpV7AzSXetURkgPqabSqi84gEMwtEGgRBxhHl

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Российские оккупанты занимаются массовыми грабежами во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области, заявил 23 декабря министр обороны Украины Алексей Резников. "Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы они ни пошли. Их не волнует, что международные правила войны прямо запрещают разграбление государственной/частной собственности", – отметил Резников.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Генштаб ВСУ, Херсонская область, обстрелы, мародеры, война России против Украины, предприниматели, национализация, имущество, миномет, российские оккупанты
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