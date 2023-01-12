Оккупанты объявили "национализацию" имущества частных предпринимателей в одном из населенных пунктов Каховского района – Генштаб ВСУ

Об этом 12 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты обстреляли Херсон и его окрестности из минометов.

Отмечается, что российские военные продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области.

"В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой национализацией", – говорится в сообщении.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Российские оккупанты занимаются массовыми грабежами во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области, заявил 23 декабря министр обороны Украины Алексей Резников. "Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы они ни пошли. Их не волнует, что международные правила войны прямо запрещают разграбление государственной/частной собственности", – отметил Резников.