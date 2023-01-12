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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политтехнолог Шейтельман: Конечно, у Путина были варианты не начинать войну. Он мог всю жизнь заниматься наездами, заработать еще $1 трлн и править Россией еще как минимум 30 лет

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Шейтельман о Путине: "Я впервые увидел настолько больного человека"
Шейтельман о Путине: "Я впервые увидел настолько больного человека"
Фото: kremlin.ru

У президента России Владимира Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину. Такое мнение выразил писатель, публицист, политтехнолог и маркетолог Михаил Шейтельман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Конечно. Вообще легко. [Начинать вторжение] это был самый безумный вариант. Я поверил 21 февраля, что он начнет. Я сказал об этом вслух 21 февраля, когда прошло это заседание Совета безопасности, где признали "ЛНР/ДНР", где допытывали несчастного [главу Службы внешней разведки России Сергея] Нарышкина, признает ли он "ЛДНР". До этого я не верил совершенно", – сказал он.

По словам Шейтельмана, ранее он думал, что Путин продолжает свою постоянную тактику "наезд-откат".

"Я  смотрел других каких-то политологов, путинологов, которые все говорили: "Он не человек войны". Я во все это верил до 21-го числа. А 21-го я посмотрел и сказал: "Другой человек. Все, забудьте. Все, что мы знаем, – все неправда. Это другой человек". Я впервые увидел настолько больного человека на экране, и я понял, что все – завтра. Я был уверен, что 22-го утром, а оказалось, 24-го", – сказал он.

При этом, по мнению политтехнолога, у Путина были и другие варианты действий, кроме нападения на Украину.

"Он мог всю жизнь так заниматься всеми этими наездами, откатами, жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал Шейтельман.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне, и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 10 января заявил, что "вся история с Украиной" якобы "затевалась в Вашингтоне" для будто бы отработки "технологии размежевания и стравливания единого народа". Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов  высказал предположение, что такая риторика может быть частью подготовки общественного мнения к прекращению боевых действий.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Михаил Шейтельман
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