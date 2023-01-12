Политтехнолог Шейтельман: Конечно, у Путина были варианты не начинать войну. Он мог всю жизнь заниматься наездами, заработать еще $1 трлн и править Россией еще как минимум 30 лет

"Конечно. Вообще легко. [Начинать вторжение] это был самый безумный вариант. Я поверил 21 февраля, что он начнет. Я сказал об этом вслух 21 февраля, когда прошло это заседание Совета безопасности, где признали "ЛНР/ДНР", где допытывали несчастного [главу Службы внешней разведки России Сергея] Нарышкина, признает ли он "ЛДНР". До этого я не верил совершенно", – сказал он.

По словам Шейтельмана, ранее он думал, что Путин продолжает свою постоянную тактику "наезд-откат".

"Я смотрел других каких-то политологов, путинологов, которые все говорили: "Он не человек войны". Я во все это верил до 21-го числа. А 21-го я посмотрел и сказал: "Другой человек. Все, забудьте. Все, что мы знаем, – все неправда. Это другой человек". Я впервые увидел настолько больного человека на экране, и я понял, что все – завтра. Я был уверен, что 22-го утром, а оказалось, 24-го", – сказал он.

При этом, по мнению политтехнолога, у Путина были и другие варианты действий, кроме нападения на Украину.

"Он мог всю жизнь так заниматься всеми этими наездами, откатами, жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал Шейтельман.

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