Политтехнолог Шейтельман: Конечно, у Путина были варианты не начинать войну. Он мог всю жизнь заниматься наездами, заработать еще $1 трлн и править Россией еще как минимум 30 лет

"Конечно. Вообще легко. [Начинать вторжение] это был самый безумный вариант. Я поверил 21 февраля, что он начнет. Я сказал об этом вслух 21 февраля, когда прошло это заседание Совета безопасности, где признали "ЛНР/ДНР", где допытывали несчастного [главу Службы внешней разведки России Сергея] Нарышкина, признает ли он "ЛДНР". До этого я не верил совершенно", – сказал он.
По словам Шейтельмана, ранее он думал, что Путин продолжает свою постоянную тактику "наезд-откат".
"Я смотрел других каких-то политологов, путинологов, которые все говорили: "Он не человек войны". Я во все это верил до 21-го числа. А 21-го я посмотрел и сказал: "Другой человек. Все, забудьте. Все, что мы знаем, – все неправда. Это другой человек". Я впервые увидел настолько больного человека на экране, и я понял, что все – завтра. Я был уверен, что 22-го утром, а оказалось, 24-го", – сказал он.
При этом, по мнению политтехнолога, у Путина были и другие варианты действий, кроме нападения на Украину.
"Он мог всю жизнь так заниматься всеми этими наездами, откатами, жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал Шейтельман.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 10 января заявил, что "вся история с Украиной" якобы "затевалась в Вашингтоне" для будто бы отработки "технологии размежевания и стравливания единого народа". Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов высказал предположение, что такая риторика может быть частью подготовки общественного мнения к прекращению боевых действий.