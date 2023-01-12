Политтехнолог Шейтельман: В новогоднем обращении Путин кашлял четыре раза. Я думаю, его перезаписывали много раз, но это лучшее, что он мог выдать

Путин записал новогоднее обращение на фоне группы людей в военной форме. Аналитики обратили внимание на состояние политика и на то, что он кашлял Фото: kremlin.ru

"Все его последние видео, которые появляются, сделаны наспех, все не подготовлены, не продуманы, у этого нет стратегии. Кто в лес, кто по дрова. Понимаете? Сегодня одно, завтра другое. Тут он миротворец, завтра "мы сейчас перещелкаем [обещанные Украине зенитные ракетные комплексы] Patriot" и еще что-то, то вдруг он открывает индюшарни в Тюмени... Набор совершенно случайных операций, который пришел в голову человеку", – сказал Шейтельман.

В качестве примера он привел новогоднее выступление Путина, "где он четыре раза кашлял".

Coughing away in his NY address pic.twitter.com/ZJ1YTAW026 — Francis Scarr (@francis_scarr) December 31, 2022

"Четыре раза и достаточно долго. Почему это важно? Потому что это не случайное выступление, где может любой человек закашляться, потому что он заболел, простудился и так далее, а это новогоднее обращение. Его можно записывать хоть 50 раз. И нужно выбрать лучший дубль", – объяснил политтехнолог.

Гордон предположил, что съемочная группа просто боится говорить Путину, что что-то не получилось и нужно перезаписать.

Шейтельман не согласился с этим. Он рассказал, что неоднократно принимал участие в записях новогодних обращений разных политиков на разных языках и не встречал ни одного, кто бы мог записать ролик с первого раза.

"Нет, никто с первого раза ничего не записывает. Это нормально. И новогоднее обращение – это важнейшее в году обращение. Конечно, он перезаписывал это много раз, но это лучшее, что он мог выдать", – сказал Шейтельман.

На кашель Путина во время новогоднего обращения обратили внимание западные СМИ, в частности американский журнал Newsweek. Издание отметило, что кашель вызвал новые слухи о здоровье президента России. Журналисты процитировали одного из пользователей Twitter, который предположил, что у Путина "прогрессирующие неврологические проблемы" и что с помощью кашля он пытался сдержать дрожь.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube