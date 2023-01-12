Политтехнолог Шейтельман: В новогоднем обращении Путин кашлял четыре раза. Я думаю, его перезаписывали много раз, но это лучшее, что он мог выдать

"Все его последние видео, которые появляются, сделаны наспех, все не подготовлены, не продуманы, у этого нет стратегии. Кто в лес, кто по дрова. Понимаете? Сегодня одно, завтра другое. Тут он миротворец, завтра "мы сейчас перещелкаем [обещанные Украине зенитные ракетные комплексы] Patriot" и еще что-то, то вдруг он открывает индюшарни в Тюмени... Набор совершенно случайных операций, который пришел в голову человеку", – сказал Шейтельман.
В качестве примера он привел новогоднее выступление Путина, "где он четыре раза кашлял".
Coughing away in his NY address pic.twitter.com/ZJ1YTAW026— Francis Scarr (@francis_scarr) December 31, 2022
"Четыре раза и достаточно долго. Почему это важно? Потому что это не случайное выступление, где может любой человек закашляться, потому что он заболел, простудился и так далее, а это новогоднее обращение. Его можно записывать хоть 50 раз. И нужно выбрать лучший дубль", – объяснил политтехнолог.
Гордон предположил, что съемочная группа просто боится говорить Путину, что что-то не получилось и нужно перезаписать.
Шейтельман не согласился с этим. Он рассказал, что неоднократно принимал участие в записях новогодних обращений разных политиков на разных языках и не встречал ни одного, кто бы мог записать ролик с первого раза.
"Нет, никто с первого раза ничего не записывает. Это нормально. И новогоднее обращение – это важнейшее в году обращение. Конечно, он перезаписывал это много раз, но это лучшее, что он мог выдать", – сказал Шейтельман.
На кашель Путина во время новогоднего обращения обратили внимание западные СМИ, в частности американский журнал Newsweek. Издание отметило, что кашель вызвал новые слухи о здоровье президента России. Журналисты процитировали одного из пользователей Twitter, который предположил, что у Путина "прогрессирующие неврологические проблемы" и что с помощью кашля он пытался сдержать дрожь.
В 2022 году Путин записал новогоднее обращение к россиянам на фоне группы людей в военной форме. Это впервые он изменил своей традиции, так как обычно все поздравления записывались на фоне Кремля. В обращении Путин повторил ряд пропагандистских штампов о "неонацистах", против которых якобы воюет РФ, и "лицемерном Западе", а украинские земли назвал "исторически российскими".
Новогоднее обращение Путина свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и по-прежнему сосредоточен на оправдании войны с Украиной и ее издержек для своего народа, считают аналитики американского Института исследования войны. По мнению экспертов ISW, заявления российского президента имели целью оправдать огромные потери России в войне и успокоить ультранационалистическое провоенное сообщество, регулярно требующее более агрессивных действий.