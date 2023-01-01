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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новогодняя речь Путина показала его неуверенность в способности формировать информпространство РФ – Институт изучения войны

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В 2022 году Путин записал новогоднее обращение к россиянам на фоне группы людей в военной форме
В 2022 году Путин записал новогоднее обращение к россиянам на фоне группы людей в военной форме
Скриншот: Россия / YouTube

Ежегодное новогоднее обращение президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и по-прежнему сосредоточен на оправдании войны и ее издержек для своего народа. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны.

Аналитики обратили внимание, что в своем обращении Путин в очередной раз заявил о 2022 годе как "годе сложных необходимых решений, важных шагов к достижению полного суверенитета и новой настоящей независимости россии" и повторил мантру о "борьбе и защите нашего народа на наших собственных исторических территориях".

"Эта речь продолжила риторические заявления Путина не только о том, что Россия имеет исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет РФ зависят от восстановления контроля над Украиной. Таким образом Путин пытается считать победу в войне необходимой для дальнейшего существования россии как независимого государства", – говорится в отчете.

По мнению экспертов ISW, такие заявления российского президента имели целью оправдать огромные потери России в войне и успокоить ультранационалистическое провоенное сообщество, регулярно требующее более агрессивных действий и еще больших расходов на войну против Украины.

Также в Институте изучения войны считают, что такие заявления говорят о нежелании России рассматривать мирное разрешение войны на любых условиях, отличных от российских.

"Путин вряд ли примет любой меньший результат, если Украина с помощью своих западных партнеров не сможет нанести новые масштабные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть оккупированной территории", – отмечается в отчете.

В ISW также заметили, что Путин не использовал свою предновогоднюю речь для объявления о том, как российские военные намерены переломить свои неудачи в Украине и достичь своих максималистских целей.

"Банальность большей части выступления согласовывается с предварительными оценками ISW о том, что Владимир Путин, возможно, отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию России, поскольку был неуверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне усиления критики относительно его ведения войны", – считают эксперты.

Контекст:

В 2022 году Путин записал новогоднее обращение к россиянам на фоне группы людей в военной форме. Это впервые он изменил своей традиции, так как обычно все поздравления записывались на фоне Кремля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, военные, агрессия, новогоднее обращение, война России против Украины, поздравление, российские военные, ISW, россияне
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