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Арестович: Печальная новость – демилитаризации, денацификации и денуклеаризации России хочет Украина, Запад серьезно об этом не говорит

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Арестович считает, что у Запада разные взгляды на войну РФ против Украины
Арестович считает, что у Запада разные взгляды на войну РФ против Украины
Фото: radiosvoboda.org

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман ответил на реплику, что "Россию нужно денацифицировать, демилитаризировать и деимпериализировать".

"И денуклеиризировать", – добавил он.

По словам Арестовича, задачи Запада "колеблются в диапазоне от самых смелых: поражение России и снятие [президента РФ Владимира] Путина – до умеренных, и таких больше, которые говорят: "Украина не должна проигрывать".

"Они даже не говорят: "Путин должен проиграть". Они говорят: "Украина не должна проиграть". [Как это на практике?] Вот они не знают. Но они предполагают, что нам нужно давать столько вооружений и помощи, чтобы Путин отказался вести и продолжать войну. Однажды он скажет: "Извините, мы пошли. Неудобно получилось. Но больше мы воевать не будем", – объяснил он.

Советник Офиса президента предполагает, что в таком случае будет уже "поумневший Путин, который сейчас начнет договариваться, потому что его авантюра не увенчалась успехом, и в целом Россия".

"Они [на Западе] надеются на вменяемость. Поэтому печальная новость заключается в том, что это мы хотим демилитаризации, денацификации, денуклеаризации. А они всерьез на эту тему не разговаривают. Более того, всех, кто пытается с ними на эти темы говорить: например, меня, – они называют "романтиком, оторванным от жизни". А я им говорю: "Ребята, если бы мы не были романтиками, оторванными от жизни, а все было бы так, как вы нам рассказывали, то Киев за три дня пал бы. Только потому, что мы романтики, Киев не пал, и мы можем с вами дискутировать до сих пор. Поэтому, пожалуйста, мы будем оставаться романтиками". А они говорят: "Ну а мы будем скептиками и трезвыми людьми. Но не забывайте, – всегда добавляют они, – что вы целиком держитесь на нашей военной помощи экономической". И это правда", – считает Арестович.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью были освобождены части Харьковской и Херсонской областей, в январе 2023 года ожесточенные бои идут в Донецкой области.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне, и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Алеся Бацман, Алексей Арестович, советник, демилитаризация, война России против Украины, денуклеаризация
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