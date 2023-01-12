Арестович: Печальная новость – демилитаризации, денацификации и денуклеаризации России хочет Украина, Запад серьезно об этом не говорит

"И денуклеиризировать", – добавил он.

По словам Арестовича, задачи Запада "колеблются в диапазоне от самых смелых: поражение России и снятие [президента РФ Владимира] Путина – до умеренных, и таких больше, которые говорят: "Украина не должна проигрывать".

"Они даже не говорят: "Путин должен проиграть". Они говорят: "Украина не должна проиграть". [Как это на практике?] Вот они не знают. Но они предполагают, что нам нужно давать столько вооружений и помощи, чтобы Путин отказался вести и продолжать войну. Однажды он скажет: "Извините, мы пошли. Неудобно получилось. Но больше мы воевать не будем", – объяснил он.

Советник Офиса президента предполагает, что в таком случае будет уже "поумневший Путин, который сейчас начнет договариваться, потому что его авантюра не увенчалась успехом, и в целом Россия".

"Они [на Западе] надеются на вменяемость. Поэтому печальная новость заключается в том, что это мы хотим демилитаризации, денацификации, денуклеаризации. А они всерьез на эту тему не разговаривают. Более того, всех, кто пытается с ними на эти темы говорить: например, меня, – они называют "романтиком, оторванным от жизни". А я им говорю: "Ребята, если бы мы не были романтиками, оторванными от жизни, а все было бы так, как вы нам рассказывали, то Киев за три дня пал бы. Только потому, что мы романтики, Киев не пал, и мы можем с вами дискутировать до сих пор. Поэтому, пожалуйста, мы будем оставаться романтиками". А они говорят: "Ну а мы будем скептиками и трезвыми людьми. Но не забывайте, – всегда добавляют они, – что вы целиком держитесь на нашей военной помощи экономической". И это правда", – считает Арестович.

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