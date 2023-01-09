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09 января, 2023
 
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"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться

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Арестович: Позвольте немного открыть вам глаза в отношении того, как устроен этот мир
Арестович: Позвольте немного открыть вам глаза в отношении того, как устроен этот мир
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 8 января в Facebook заявил, что отправляет в пожизненный бан тех, кто предварительно не сообщает ему о своем звонке.

"Товарищи журналисты, активисты, пессимисты и спасители Отечества. Любой ваш звонок без предварительного сообщения о том, кто вы и какое у вас дело, означает немедленный бан номера отсюда и навсегда. Никакое ваше поведение не способно будет отменить этот бан ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем", – заявил он.

Арестович добавил, что его номер нельзя набирать без спроса.

"Позвольте немного открыть вам глаза в отношении того, как устроен этот мир. Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы. Потому, что не я звоню вам, а вы – мне. Когда я буду звонить вам, тогда вы и установите "важно/не важно". Это же касается всех сообщений во всех соцсетях. Это же касается всех "старых друзей", – написал он.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0uP61LkD3YzuUsFAWuVUEGmPRcixonA2VjCZSuU5hS67sGjHQ5noNFK4ZiQ1TG9aTl

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Теги: Алексей Арестович, советник, соцсети, психология, звонок
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