"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться

"Товарищи журналисты, активисты, пессимисты и спасители Отечества. Любой ваш звонок без предварительного сообщения о том, кто вы и какое у вас дело, означает немедленный бан номера отсюда и навсегда. Никакое ваше поведение не способно будет отменить этот бан ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем", – заявил он.
Арестович добавил, что его номер нельзя набирать без спроса.
"Позвольте немного открыть вам глаза в отношении того, как устроен этот мир. Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы. Потому, что не я звоню вам, а вы – мне. Когда я буду звонить вам, тогда вы и установите "важно/не важно". Это же касается всех сообщений во всех соцсетях. Это же касается всех "старых друзей", – написал он.
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.