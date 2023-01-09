"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться

Арестович: Позвольте немного открыть вам глаза в отношении того, как устроен этот мир Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Товарищи журналисты, активисты, пессимисты и спасители Отечества. Любой ваш звонок без предварительного сообщения о том, кто вы и какое у вас дело, означает немедленный бан номера отсюда и навсегда. Никакое ваше поведение не способно будет отменить этот бан ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем", – заявил он.

Арестович добавил, что его номер нельзя набирать без спроса.

"Позвольте немного открыть вам глаза в отношении того, как устроен этот мир. Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы. Потому, что не я звоню вам, а вы – мне. Когда я буду звонить вам, тогда вы и установите "важно/не важно". Это же касается всех сообщений во всех соцсетях. Это же касается всех "старых друзей", – написал он.