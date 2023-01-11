Арестович, Бандера и оружие. Что чаще всего искали украинцы в "Википедии" в 2022 году

В организации отмечают, что с начала полномасштабной войны в украинском обществе возросла популярность украинской "Википедии". За 2022 год ее просмотрели более о1 млрд раз, что является абсолютным рекордом за все время существования украинского раздела энциклопедии.

Самой популярной в 2022 году стала статья "Русское вторжение в Украину (2022)", которая получила 3,7 млн просмотров. На втором и третьем местах – статьи о советнике Офиса президента Украины Алексее Арестовиче и руководителе украинского националистического движения Степане Бандере.

В прошлом году в "Википедии" часто интересовались статьями на темы, связанные с защитой Украины от российской агрессии. Среди них статья о Вооруженных силах Украины, главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерие Залужном, президенте Украины и Верховногм главнокомандующем Владимире Зеленском, сборном образе пилотов 40-й бригады тактической авиации "Призраке Киева", отдельном отряде специального назначения НГУ "Азов".

Также украинцы часто посещали страницы, связанные с действиями страны-террориста РФ на территории Украины. Речь о статьях о президенте страны-агрессорки Владимире Путине, политической идеологии "рашизм", лозунге "Путин – х...йло!", Российско-украинской войне (с 2014), Войне на востоке Украины.

Одной из самых популярных тематик в украинской "Википедии" были виды вооружений: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 "Град", "С-300", Сухопутная военная техника Украины. Также популярны были статьи о российских ракетных комплексах: "Искандер", "Калибр" и о ракетном крейсере "Москва".

Среди географических объектов в рейтинг традиционно попали: статья об Украине, которую в прошлом году пересмотреть 1,7 млн раз, и Киев – 890 тыс. просмотров. Также украинцы впервые активно интересовались Республикой Китай (известная также как Тайвань).

Другие популярные статьи 2022 года: украинский язык, НАТО, Вторая мировая война, Переход церковных общин в ПЦУ, Первая мировая война, Гимн Украины, Киевская Русь, "Ой у лузі червона калина", Список стран ЕС, Россия, Жириновский Владимир, английский язык, воинские звания Украины, Потери силовых структур в результате российского вторжения в Украину, Поворознюк Александр, Российско-грузинская война (2008), Список стран НАТО, DeepStateMapLive, СССР, Google Classroom, США, Великобритания.

Из рейтинга исключили ряд статей, посещаемость которых объясняется техническими причинами, а не органическим интересом. Среди прочего, исключены статьи о YouTube, Google, Сан-Бруно, Карлесе Пучдемоне, Alphabet Inc., Facebook.