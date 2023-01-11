ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Арестович, Бандера и оружие. Что чаще всего искали украинцы в "Википедии" в 2022 году

Самым популярным материалом в украинской "Википедии" стала статья о полномасштабной войне
Самым популярным материалом в украинской "Википедии" стала статья о полномасштабной войне
Фото: depositphotos.com

Общественная организация "Викимедиа Украина" проанализировала статистику посещений украинского раздела крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедия" и рассказала о 50 самых популярных статьях 2022 года.

В организации отмечают, что с начала полномасштабной войны в украинском обществе возросла популярность украинской "Википедии". За 2022 год ее просмотрели более о1 млрд раз, что является абсолютным рекордом за все время существования украинского раздела энциклопедии.

Самой популярной в 2022 году стала статья "Русское вторжение в Украину (2022)", которая получила 3,7 млн просмотров. На втором и третьем местах – статьи о советнике Офиса президента Украины Алексее Арестовиче и руководителе украинского националистического движения Степане Бандере.

В прошлом году в "Википедии" часто интересовались статьями на темы, связанные с защитой Украины от российской агрессии. Среди них статья о Вооруженных силах Украины, главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерие Залужном, президенте Украины и Верховногм главнокомандующем Владимире Зеленском, сборном образе пилотов 40-й бригады тактической авиации "Призраке Киева", отдельном отряде специального назначения НГУ "Азов"

Также украинцы часто посещали страницы, связанные с действиями страны-террориста РФ на территории Украины. Речь о статьях о президенте страны-агрессорки Владимире Путине, политической идеологии "рашизм", лозунге "Путин – х...йло!"Российско-украинской войне (с 2014)Войне на востоке Украины

Одной из самых популярных тематик в украинской "Википедии" были виды вооружений: M142 HIMARSBayraktar TB2БМ-21 "Град""С-300"Сухопутная военная техника УкраиныТакже популярны были статьи о российских ракетных комплексах: "Искандер""Калибр" и о ракетном крейсере "Москва".

Среди географических объектов в рейтинг традиционно попали: статья об Украине, которую в прошлом году пересмотреть 1,7 млн раз, и Киев – 890 тыс. просмотров. Также украинцы впервые активно интересовались Республикой Китай (известная также как Тайвань).

Другие популярные статьи 2022 года: украинский языкНАТОВторая мировая войнаПереход церковных общин в ПЦУПервая мировая войнаГимн УкраиныКиевская Русь"Ой у лузі червона калина"Список стран ЕСРоссияЖириновский Владимиранглийский языквоинские звания Украины, Потери силовых структур в результате российского вторжения в УкраинуПоворознюк АлександрРоссийско-грузинская война (2008)Список стран НАТОDeepStateMapLiveСССРGoogle ClassroomСШАВеликобритания.

Из рейтинга исключили ряд статей, посещаемость которых объясняется техническими причинами, а не органическим интересом. Среди прочего, исключены статьи о YouTube, Google, Сан-Бруно, Карлесе Пучдемоне, Alphabet Inc., Facebook.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Китай, НАТО, Facebook, СССР, Великобритания, Англия, Google, Москва, статистика, авиация, Википедия, церковь, YouTube, украинский язык, вооружение, Град, Тайвань, Первая мировая война, Вторая мировая война, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Призрак, английский язык, президент, Alphabet, Киевская Русь, Валерий Залужный, ПЦУ, язык, общественная организация, ЕС, Bayraktar, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Огневич после обвинений Ефросининой сделала заявление
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (154993)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (89950)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (55902)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (41413)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (39482)
6
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (31379)
7
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (25733)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (25537)
 
 
 
 