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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Все больше людей в российской элите понимают, что весь этот дурдом творится из-за одного человека на одном посту. Если его там нет или его нет физически – все сразу решается

 
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Арестович: "Россиянам надо выступить против собственного менталитета"
Арестович: "Россиянам надо выступить против собственного менталитета"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российская элита очень недовольна президентом РФ Владимиром Путиным, но что она будет с ним делать, предсказать сложно. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Настроение российской элиты – это еще одна переменная, которую невозможно анализировать потому что это намерения. Это не танки, которые можно посчитать, не бочки с топливом, не боеприпасы, не количество "Калибров", которое заводы могут произвести. Анализировать намерение очень-очень сложно. Например, Запад полностью исходил из того, что эта война абсолютно нерациональна, и продолжение нерационально, и мобилизация нерациональна. А она все делает и делает", – сказал он.

Арестович отметил, что часть военно-политического руководства Украины исходила из того, что на Киев наступать абсолютно невыгодно, но Россия все равно попыталась это сделать.

"Оно так и оказалось потому что теми силами, которые они выделили, Киев взять было невозможно. Эти 35 тыс. несчастных  ушли битые, ушли с позором. Смысл тогда было это все начинать? И так далее. Очень сложная история, залезть голову другого человека понять, что они хотят делать, сложновато", – сказал он.

По словам Арестовича, к лету падение цен на нефть, на газ ограниченность возможности торговли будет сильно ломать российскую экономику. С человеческими потерями РФ не особо считается, но экономические причины будут важным фактором в поведении элиты, считает он.

"Если какое-то острое в отношении Путина поведение случится – это потому что все больше людей понимают что вообще-то весь дурдом творится только потому, что есть один человек и он еще на одном посту, он еще принимает эти решения. Если его нет на этом посту или его нет физически, все сразу решается. Сваливаешь за него всю вину, такой опыт российской элиты есть, они много раз это делали, начиная со смерти Сталина. Сбрасываешь с себя ответственность и говоришь: "Он держал наши семьи в заложниках, мы не одобряли, мы сопротивлялись как могли, простите нас. А теперь мы готовы возвращаться в семью народов, в мировое разделение труда. Давайте снимать санкции". Вот это очень выгодное решение для них. Все больше людей это понимает", – сказал он.

При этом Арестович подчеркнул, что россиян останавливает традиционное почтение к власти, он назвал это "стержневой скрепой" в российском коллективном сознании.

"В России можно крашеный стол посадить на место президента, и они будут его слушаться потому что кто-то должен быть. Второе – эти люди сформировались при Путине больше чем полностью. Им надо не против Путина выступить, а против собственного менталитета", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне, и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, газ, экономика, нефть, Алексей Арестович, наступление, война России против Украины
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