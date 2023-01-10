Патрушев назвал войну в Украине "кровавым экспериментом Запада". Галлямов считает, что "странное интервью" секретаря Совбеза РФ – подготовка общественного мнения к прекращению боевых действий

"События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией", – заявил секретарь российского Совбеза.

По его словам, Запад, "боясь прямого столкновения" с РФ, в угоду своим амбициям будто бы "практически уничтожает украинский народ". При этом американцы, англичане и другие европейцы, как высказался Патрушев, "часто создают иллюзию, будто защищают цивилизацию от варварства".

Секретарь Совбеза РФ не видит вины России в развязывании войны в Украине и на 11-м месяце полномасштабного вторжения утверждает, что "мы [Россия] не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может".

Он добавил, что Россия якобы "освобождает от оккупации свои регионы" и должна положить конец "кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа".

Бывший спичрайтер президента РФ Владимира Путина Аббас Галлямов в Facebook высказал предположение, что риторика секретаря Совбеза РФ может преследовать иную цель, нежели укрепление идеологической базы для продолжения развязанной Россией войны в Украине.

"Не исключено, что странное интервью Патрушева есть акт подготовки общественного мнения к прекращению боевых действий. Ведь если война стала результатом действий коварного Запада, то ее прекращение нарушит этому самому Западу все его планы", – полагает Галлямов.