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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Патрушев назвал войну в Украине "кровавым экспериментом Запада". Галлямов считает, что "странное интервью" секретаря Совбеза РФ – подготовка общественного мнения к прекращению боевых действий

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Патрушев заявил, что Россия якобы "не воюет с Украиной"
Патрушев заявил, что Россия якобы "не воюет с Украиной"
Фото: EPA

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью российскому пропагандистскому изданию "Аргументы и Факты", опубликованном 10 января, заявил, что "вся история с Украиной" якобы "затевалась в Вашингтоне" для будто бы отработки "технологии размежевания и стравливания единого народа".

"События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией", – заявил секретарь российского Совбеза.

По его словам, Запад, "боясь прямого столкновения" с РФ, в угоду своим амбициям будто бы "практически уничтожает украинский народ". При этом американцы, англичане и другие европейцы, как высказался Патрушев, "часто создают иллюзию, будто защищают цивилизацию от варварства".

Секретарь Совбеза РФ не видит вины России в развязывании войны в Украине и на 11-м месяце полномасштабного вторжения утверждает, что "мы [Россия] не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может". 

Он добавил, что Россия якобы "освобождает от оккупации свои регионы" и должна положить конец "кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа". 

Бывший спичрайтер президента РФ Владимира Путина Аббас Галлямов в Facebook высказал предположение, что риторика секретаря Совбеза РФ может преследовать иную цель, нежели укрепление идеологической базы для продолжения развязанной Россией войны в Украине.

"Не исключено, что странное интервью Патрушева есть акт подготовки общественного мнения к прекращению боевых действий. Ведь если война стала результатом действий коварного Запада, то ее прекращение нарушит этому самому Западу все его планы", – полагает Галлямов.

https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid02ggnuscAYjNzTnBS79E2uEQsNFXfbT9voKsznDXgxvU17MTorUwqd8mwWDxbnGqQml

Контекст:

В 2020 году бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов также допустил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Патрушев "в определенной степени" инициировал военное вторжение России в Украину. По его словам, Патрушев – это оголтелый "ястреб", который первым допустил  возможность термоядерной войны.

Патрушева называют одним из людей, заинтересованных в транзите власти в России. Он занимает должность секретаря Совбеза России с мая 2008 года. По мнению российского историка, политического аналитика Валерия Соловья, Патрушев в 2022 году ездил в Китай, чтобы рассказать, как будет проходить транзит.

Ряд экспертов, например, бывший российский банкир Сергей Пугачев, который ранее входил в близкое окружение Путина, считают, что Патрушев в будущем может заменить Путина на посту президента. Американская газета The Washington Post считает Патрушева одним из наиболее вероятных преемников Путина.

Мнение о том, что Патрушев предлагает своего сына в качестве преемника Путина, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказывал и украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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