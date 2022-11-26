Бывший офицер КГБ Попов: Патрушев – оголтелый "ястреб". Он первым допустил возможность термоядерной войны

Решение о военном вторжении в Украину к концу лета 2021 года приняли Патрушев (на фото) и Бортников, отмечала The Times Фото: kremlin.ru

"Лично я с ним не знаком. Он, так сказать, трудился в Питере. И в большей степени я о нем узнал, живя в эмиграции. Я думаю, что это оголтелый "ястреб" прежде всего. Вот просто оголтелый "ястреб". Именно этот человек первым озвучил возможность допущения, так сказать, термоядерной войны. Пусть ограниченной – как угодно, – но именно он. Вот. И если вспомнить – вы в ряде интервью об этом упоминали – о заседании Совета безопасности, когда [президент РФ Владимир] Путин всех, так сказать, допрашивал, у него никаких колебаний на этот счет не было. В отличие от [главы Службы внешней разведки РФ Сергея] Нарышкина, который несколько замялся. А у этого ястреба никаких сомнений не было", – сказал Попов.

По его мнению, Путин "вряд ли этому сопротивлялся".

"Скорее наоборот: он это все благостно воспринимал. "Да, конечно, мы сейчас разберемся: наведем тот порядок, который нам кажется правильным". Я имею в виду, в отношении Украины", – отметил Попов.

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