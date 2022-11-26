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Бывший офицер КГБ Попов: Патрушев – оголтелый "ястреб". Он первым допустил возможность термоядерной войны

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Решение о военном вторжении в Украину к концу лета 2021 года приняли Патрушев (на фото) и Бортников, отмечала The Times
Решение о военном вторжении в Украину к концу лета 2021 года приняли Патрушев (на фото) и Бортников, отмечала The Times
Фото: kremlin.ru

Офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов допустил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев "в определенной степени" инициировал военное вторжение России в Украину.

"Лично я с ним не знаком. Он, так сказать, трудился в Питере. И в большей степени я о нем узнал, живя в эмиграции. Я думаю, что это оголтелый "ястреб" прежде всего. Вот просто оголтелый "ястреб". Именно этот человек первым озвучил возможность допущения, так сказать, термоядерной войны. Пусть ограниченной – как угодно, – но именно он. Вот. И если вспомнить – вы в ряде интервью об этом упоминали – о заседании Совета безопасности, когда [президент РФ Владимир] Путин всех, так сказать, допрашивал, у него никаких колебаний на этот счет не было. В отличие от [главы Службы внешней разведки РФ Сергея] Нарышкина, который несколько замялся. А у этого ястреба никаких сомнений не было", – сказал Попов.

По его мнению, Путин "вряд ли этому сопротивлялся".

"Скорее наоборот: он это все благостно воспринимал. "Да, конечно, мы сейчас разберемся: наведем тот порядок, который нам кажется правильным". Я имею в виду, в отношении Украины", – отметил Попов.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Британская The Times в начале ноября опубликовала расследование, в котором говорится, что решение о военном вторжении в Украину к концу лета 2021 года приняли Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников, хотя формат военной операции на тот момент еще не был разработан. После этого, указывает The Times, силовикам оставалось "подготовить силы для удара и убедить Путина".

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, ядерное оружие, КГБ, Николай Патрушев, Совет безопасности РФ, война России против Украины, интервью, силовики, Владимир Попов
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