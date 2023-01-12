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Арестович: Китай стремительно дистанцируется от России. Путин настолько токсичен, что никто с ним не хочет иметь дело

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Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи 30 декабря
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи 30 декабря
Фото: EPA

Запад достиг консенсуса в том, что президента РФ Владимира Путина не должно быть у власти. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Даже Китай начал отходить в сторону", – добавил Арестович.

Он навел в пример то, что Китай снял санкции на австралийский уголь, чтобы начать импорт. И это несмотря на то, что между Китаем и Австралией был "тяжелейший дипломатический кризис", отметил Арестович. В то же время РФ предлагала КНР товар по заниженным ценам, добавил он.

"Китай стремительно дистанцируется от России. При том, что Австралия – это одно из основных государств в стратегии "Пяти глаз", задача которой – сдерживание Китая. И тем не менее лучше со стратегическим противником, чем с Путиным, который настолько токсичен уже, что никто не хочет... Да чего там далеко ходить? Маленькая Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ – и вообще говорит: "Знаете что? Давайте без вас". И по некоторым данным, начала уже переговоры с Турцией – либо готовится начать – или с Азербайджаном", – сказал Арестович. 

Он добавил, что с Путиным "никто не хочет иметь дело". 

"Даже немцы, даже французы. А я хорошо знаю, какова позиция немцев и французов была до этого, потому что я с ними полтора года в [трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе] ТКГ и нормандском формате провел в непосредственном общении (Арестович был спикером украинской делегации в ТКГ с октября 2020 года по январь 2022 года. – ГОРДОН). Там разное было... Так вот они радикально поменялись. Ура! Это то, о чем полгода назад еще никто не смел говорить всерьез", – добавил советник главы ОП.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря во время переговоров по видео связи с Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

9 января агентство Reuters сообщало, что Китай возобновляет поставки угля из Австралии. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Китай, Австралия, Армения, Азербайджан, Алеся Бацман, Алексей Арестович, дипломаты, ОДКБ, ТКГ
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