Армения отказалась проводить на своей территории военные учения ОДКБ. Пашинян заявил, что это нецелесообразно

По его словам, проведение запланированных учений "Нерушимое братство – 2023" было бы "нецелесообразным в нынешней ситуации".
Пашинян также прокомментировал слухи о том, что Армения намерена выйти из ОДКБ и СНГ, если Лачинский коридор не будет разблокирован до 10 января.
"Мы с нашими партнерами не разговариваем на языке ультиматумов, все, что мы хотим сказать, мы говорим публично", – сказал премьер Армении.
Лачинский коридор – единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, отметило "Радио Азатутюн" (армянская редакция "Радио Свобода"), она перекрыта с утра 12 декабря. Дорогу заблокировали азербайджанские активисты, которые заявили, что в Нагорном Карабахе продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, а затем их перевозят в Армению.
27 декабря Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным обвинил Москву в невыполнении условий трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.