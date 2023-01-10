Армения отказалась проводить на своей территории военные учения ОДКБ. Пашинян заявил, что это нецелесообразно

Пашинян: Все, что мы хотим сказать, мы говорим публично Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

По его словам, проведение запланированных учений "Нерушимое братство – 2023" было бы "нецелесообразным в нынешней ситуации".

Пашинян также прокомментировал слухи о том, что Армения намерена выйти из ОДКБ и СНГ, если Лачинский коридор не будет разблокирован до 10 января.

"Мы с нашими партнерами не разговариваем на языке ультиматумов, все, что мы хотим сказать, мы говорим публично", – сказал премьер Армении.

Лачинский коридор – единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, отметило "Радио Азатутюн" (армянская редакция "Радио Свобода"), она перекрыта с утра 12 декабря. Дорогу заблокировали азербайджанские активисты, которые заявили, что в Нагорном Карабахе продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, а затем их перевозят в Армению.

27 декабря Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным обвинил Москву в невыполнении условий трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.