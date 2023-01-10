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Армения отказалась проводить на своей территории военные учения ОДКБ. Пашинян заявил, что это нецелесообразно

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Пашинян: Все, что мы хотим сказать, мы говорим публично
Пашинян: Все, что мы хотим сказать, мы говорим публично
Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Минобороны Армении уведомило Организацию Договора о коллективной безопасности об отказе проводить на своей территории военные учения в рамках ОДКБ. Об этом 10 января на пресс-конференции, которую транслировал News AM, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, проведение запланированных учений "Нерушимое братство – 2023" было бы "нецелесообразным в нынешней ситуации".

Пашинян также прокомментировал слухи о том, что Армения намерена выйти из ОДКБ и СНГ, если Лачинский коридор не будет разблокирован до 10 января.

"Мы с нашими партнерами не разговариваем на языке ультиматумов, все, что мы хотим сказать, мы говорим публично", – сказал премьер Армении.

Лачинский коридор – единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, отметило "Радио Азатутюн" (армянская редакция "Радио Свобода"), она перекрыта с утра 12 декабря. Дорогу заблокировали азербайджанские активисты, которые заявили, что в Нагорном Карабахе продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, а затем их перевозят в Армению. 

27 декабря Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным обвинил Москву в невыполнении условий трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, военные учения, ОДКБ, Никол Пашинян
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