Шустер: Россия сегодня ничем никому не помогает. На место ОДКБ должна прийти Турция

Комментируя события на последнем саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Ереване, где лидеры стран демонстративно отстранялись от Путина, журналист назвал это очень символичным.

"Символика ситуации в том, что Путин не может решить ни одной проблемы. И, в принципе, это было заметно в 2000 году, когда он начал вторую чеченскую войну – больше для пиара, а не для освобождения от террористов. Все последующие конфликты, в которые он втягивал Россию – Грузия, Сирия, Центральная Африка, Мали, теперь Украина... Я уже не говорю о конфликте между Арменией и Азербайджаном, где РФ должна была быть каким-то гарантом. Сегодня главная проблема – нет доверия. Путин не может ничего гарантировать, ему никто не верит. Никто не верит ни одному его слову", – сказал Шустер.

Рассуждая о будущем политических объединений стран Средней Азии, Кавказа и Ближнего Востока, он предположил, что в связи с ослаблением России пришло время новых союзов. И во главе этого процесса может стать Турция.

"Я думаю, ОДКБ распадется, потому что никому эта организация сегодня не нужна. Потому что она никому ничем не помогает и Россия помочь не может. Я думаю, что на место ОДКБ должна в большом объеме прийти Турция. Создание дуги тюркской культуры, которая простирается до Туркменистана – это, в принципе, гораздо более надежный партнер сейчас для всех этих стран, чем Россия", – отметил журналист.

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