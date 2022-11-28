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Шустер: Россия сегодня ничем никому не помогает. На место ОДКБ должна прийти Турция

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Последнее заседание ОДКБ прошло 23 ноября, и Армения не подписала итоговое заявление
Последнее заседание ОДКБ прошло 23 ноября, и Армения не подписала итоговое заявление
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин и Россия в его лице лишились доверия партнеров по политическим союзам и не могут больше быть гарантом никаких договоренностей. Об этом журналист и телеведущий Савик Шустер заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Комментируя события на последнем саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Ереване, где лидеры стран демонстративно отстранялись от Путина, журналист назвал это очень символичным.

"Символика ситуации в том, что Путин не может решить ни одной проблемы. И, в принципе, это было заметно в 2000 году, когда он начал вторую чеченскую войну – больше для пиара, а не для освобождения от террористов. Все последующие конфликты, в которые он втягивал Россию – Грузия, Сирия, Центральная Африка, Мали, теперь Украина... Я уже не говорю о  конфликте между Арменией и Азербайджаном, где РФ должна была быть каким-то гарантом. Сегодня главная проблема – нет доверия. Путин не может ничего гарантировать, ему никто не верит. Никто не верит ни одному его слову", – сказал Шустер.

Рассуждая о будущем политических объединений стран Средней Азии, Кавказа и Ближнего Востока, он предположил, что в связи с ослаблением России пришло время новых союзов. И во главе этого процесса может стать Турция.

"Я думаю, ОДКБ распадется, потому что никому эта организация сегодня не нужна. Потому что она никому ничем не помогает и Россия помочь не может. Я думаю, что на место ОДКБ должна в большом объеме прийти Турция. Создание дуги тюркской культуры, которая простирается до Туркменистана – это, в принципе, гораздо более надежный партнер сейчас для всех этих стран, чем Россия", – отметил журналист.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / Youtube
Контекст:

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно ст. 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры по формированию системы коллективной безопасности и защиты.

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. 

15 сентября начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что ОДКБ не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены". В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.

23 ноября на заседании совета ОДКБ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его "удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан", а также тот факт, что ОДКБ никак не отреагировал на конфликт между Арменией и Азербайджаном. Он также отказался подписать итоговое заявление, заявив, что оно нуждается в доработке.

В свою очередь считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания совета рассуждал о возможном распаде блока. При этом он заверил, что ОДКБ "не собирается с военно-политической арены уходить", но организация нуждается в единстве.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Савик Шустер, Алеся Бацман, ОДКБ
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