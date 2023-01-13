Оккупанты 12 января 49 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший и раненые – ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня и минометов. Также был ракетный удар.

"Херсон россияне обстреляли семь раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов 12 января в области один человек погиб, двое были ранены.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.