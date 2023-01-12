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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли Херсонскую область, один мирный житель погиб, пятеро получили ранения – ОВА

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Противник открывал огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков
Противник открывал огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки 90 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 12 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его данным, противник открывал огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

"Херсон россияне обстреляли 27 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома", – написал глава ОВА.

Он отметил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов в области погиб один мирный житель. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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