Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли Херсонскую область, один мирный житель погиб, пятеро получили ранения – ОВА

По его данным, противник открывал огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

"Херсон россияне обстреляли 27 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома", – написал глава ОВА.

Он отметил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов в области погиб один мирный житель. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.