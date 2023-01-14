Оккупанты проверяют телефоны жителей Херсонской области на наличие фото и видео техники РФ, три человека вывезли в неизвестном направлении – Генштаб ВСУ

"В частности, в населенном пункте Великая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники", – говорится в сообщении.
По состоянию на 12 января российские захватчики задержали и вывезли в неизвестном направлении трех человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября прошлого года отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.