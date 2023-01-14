Оккупанты проверяют телефоны жителей Херсонской области на наличие фото и видео техники РФ, три человека вывезли в неизвестном направлении – Генштаб ВСУ

"В частности, в населенном пункте Великая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники", – говорится в сообщении.

По состоянию на 12 января российские захватчики задержали и вывезли в неизвестном направлении трех человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)