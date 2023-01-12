ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила пятерых подозреваемых в коллаборационизме в Херсонской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ сообщила, что обвинительный акт передан в суд
СБУ сообщила, что обвинительный акт передан в суд
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила еще пятерых подозреваемых в сотрудничестве с российскими оккупантами в Херсонской области. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 12 января в Telegram.

"В начале полномасштабного вторжения они добровольно вступили в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области". Там их назначили руководителем финансового отдела; инспектором штаба; инспектором Суворовского районного управления; оперуполномоченным отделения криминальной полиции по делам несовершеннолетних; дежурным изолятора временного содержания",  говорится в сообщении.

По данным СБУ, они "выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на территории региона".

"Установлено, что во время оккупации Херсона они участвовали в "рейдах" по домам местных жителей, которых пытались привлечь к сотрудничеству с врагом. В случае несогласия – угрожали насилием и уничтожением имущества", – сообщили в пресс-центре.

В СБУ отметили, что после освобождения украинскими военными Херсона подозреваемые вместе с российскими оккупантами сбежали на левый берег Днепра. Следователи объявили им о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Обвинительный акт направлен в суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Херсонская область, война России против Украины, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
Никитюк показала зону декольте вблизи
Никитюк показала зону декольте вблизи
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (234671)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (112391)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (107111)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (103721)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (70464)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (45505)
7
"Выглядит так аппетитно!" В сети обсуждают фото Рианны, на котором вблизи видно ее бюст (43359)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (40026)
 
 
 
 