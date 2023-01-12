СБУ разоблачила пятерых подозреваемых в коллаборационизме в Херсонской области

"В начале полномасштабного вторжения они добровольно вступили в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области". Там их назначили руководителем финансового отдела; инспектором штаба; инспектором Суворовского районного управления; оперуполномоченным отделения криминальной полиции по делам несовершеннолетних; дежурным изолятора временного содержания", говорится в сообщении.

По данным СБУ, они "выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на территории региона".

"Установлено, что во время оккупации Херсона они участвовали в "рейдах" по домам местных жителей, которых пытались привлечь к сотрудничеству с врагом. В случае несогласия – угрожали насилием и уничтожением имущества", – сообщили в пресс-центре.

В СБУ отметили, что после освобождения украинскими военными Херсона подозреваемые вместе с российскими оккупантами сбежали на левый берег Днепра. Следователи объявили им о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Обвинительный акт направлен в суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы.