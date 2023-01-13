Из-за потерь оккупантов в Херсонскую область прибыли военные медики ВС РФ – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают нести потери в войне против Украины, отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: Минобороны России / Facebook (иллюстративный)

Об этом 13 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Для пополнения некомплекта медицинского персонала Новотроицкой центральной районной больницы на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из числа военных медиков вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на 12 января в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.

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