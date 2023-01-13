Из-за потерь оккупантов в Херсонскую область прибыли военные медики ВС РФ – Генштаб ВСУ

Об этом 13 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Для пополнения некомплекта медицинского персонала Новотроицкой центральной районной больницы на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из числа военных медиков вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, на 12 января в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 13 января, общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли около 114 130 военнослужащих.