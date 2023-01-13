Украинские военные за сутки уничтожили 740 оккупантов – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 740 российских захватчиков.

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