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Украинские военные за сутки уничтожили 740 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 114 130 российских оккупантов. Об этом 13 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 740 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3098 (+4);
  • боевые бронированные машины – 616 (+8);
  • артиллерийские системы – 2086 (+4);
  • РСЗО – 437;
  • средства ПВО – 217 (+1);
  • самолеты – 286 (+1);
  • вертолеты – 276;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865;
  • крылатые ракеты – 723;
  • корабли / катера – 17;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4833 (+7);
  • специальная техника – 184.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04hgSJatDT3LDBBMQBMSVTiJabr8KSngbEcjyEuwRLWLjT8zfjSXzCaF4vfCoiH9vl

Теги: Генштаб ВСУ, танки, РСЗО, самолеты, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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