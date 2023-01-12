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Фотографы показали, как в Макеевке выглядит место, где в новогоднюю ночь ВСУ уничтожили личный состав противника

Сегодня 19.51
На месте профтехучилища в оккупированной Макеевке Донецкой области, в котором после новогоднего удара Вооруженных сил Украины погибли, по разным данным, от 89-ти до 610-и российских военных, осталась гора развалин. Фото из Макеевки опубликовало 11 января агентство ЕРА.
Теги: Донецкая область, война, Макеевка, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
 

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