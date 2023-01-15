Трюдо осудил ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре

Он назвал российские обстрел жилого дома "подлым, отвратительным и совершенно недопустимым".

"Канада безоговорочно осуждает это насилие – мы поддерживаем народ Украины и продолжим делать все, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку", – подчеркнул Трюдо.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.

По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации ГСЧС, разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены. По последним данным, жертвами удара стали 25 человек, в том числе один ребенок. 73 человека травмированы, еще 43 числятся пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.