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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Конец Пригожина, Путин идет ва-банк, трагедия в Днепре, Соледар, смерть Кикабидзе. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • рекетной атаке россиян на Украину 14 января и гибели людей в Днепре,
  • ситуации на фронте в Донецкой области,
  • готов ли президент РФ Владимир Путин идти ва-банк,
  • что происходит в российской армии,
  • кто победит в противостоянии: основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин против Минобороны РФ,
  • как террорист Игорь Гиркин "замочил" Путина,
  • смерти грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе
  • и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Донецкая область, война, Днепр, Игорь Гиркин, трансляция, журналисты, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Евгений Пригожин, Василий Голованов
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