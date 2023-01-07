Гордон – Садальскому: Ваш президент Путин – говно собачье, чмошник, мерзавец и военный преступник. И если вы меня не понимаете, вы такой же

Гордон – Садальскому: Вы пришли на наше интервью в 2013 году в гостиницу "Украина" в Киеве в вышиванке, с украинскими сувенирами, которые купили на Андреевском спуске. Вы говорили: "Какая Украина прекрасная страна!" Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Таким образом журналист отреагировал на слова российского актера Станислава Садальского. В интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи", которое вышло 2 января, актер заявил, что по его мнению, Гордон не имеет права критиковать Путина.

"Я очень люблю Диму Гордона. Дима Гордон не имеет права так говорить про нашего президента, так разговаривать. Я не говорю гадости про его президента... Я могу говорить [про Путина], я живу в этой стране. Он не имеет права говорить. Как я и не могу говорить [про президента Украины], но мне он, [Владимир] Зеленский, неприятен", – сказал Садальский.

В этом же интервью он назвал себя "поклонником Путина".

Гордон сказал, что решил публично ответить Садальскому, и напомнил, что записал с ним несколько интервью.

"Станислав Юрьевич – мой любимый артист, человек, с которым я сделал несколько ярких интервью, с которым всегда было интересно общаться. Нестандартный, яркий, противоречивый, но интересный человек. Станислав, я хочу вам сказать: ваш президент – говно собачье, чмошник, подонок, негодяй, мерзавец, скотина, сука последняя... Мы в Украине его ненавидим и имеем на это право, на нашу ненависть. И я имею право говорить об этом, я имею право называть его этими словами. И не все слова, которые пришли мне в голову, я произношу, потому что они матерные. Это последний... Вы понимаете, что я хотел сказать, Станислав", – обратился к артисту журналист.

Гордон назвал Путина военным преступником, "по которому тюрьма плачет".

"Я не понимаю, как вы, находясь в России, не понимаете, что живете в фашистской стране, что вами руководит нацист, международный военный преступник, по которому тюрьма плачет, и он там в результате, уверен, после трибунала окажется. Если доживет до тюрьмы, до трибунала", – подчеркнул журналист.

Он рассказал, что в личных беседах Садальский ранее неоднократно восхищался Украиной и украинцами.

"Вы неоднократно, Станислав, бывали в Украине. Вы признавались мне в любви к Украине. Вы пришли на крайнее наше интервью в 2013 году в номер гостиницы "Украина" в Киеве в вышиванке, с украинскими сувенирами, которые купили на Андреевском спуске в Киеве, и подарили мне один из них. Вы говорили: "Какая Украина прекрасная страна! Как здесь замечательно, какой здесь воздух, какие красивые люди, любящие театр и кино!" Неужели вам кажется, что нападение фашистской России на нашу страну справедливо? Неужели вам кажется, что можно в один прекрасный день прийти и убивать детей, стариков, разрушать наши прекрасные города бомбардировками? Вы считаете, что такое возможно в XXI веке? И вы считаете, что мы не имеем права ругать вашего фюрера? Да чтобы он сдох, и чем скорее, тем лучше! Падаль эта! Если вы этого не понимаете, Станислав, мне очень вас жаль. Я вам больше скажу: значит, и вы такой. Если вы одобряете агрессию России по отношению к Украине – значит, и вы такой, как Путин", – сказал Гордон.

Он добавил, что советовал бы Садальскому не защищать Путина, а скорее уезжать из России.

"Конец этой страны будет очень скоро, конец страшный, она задохнется в собственной злости, собственной ненависти, собственной гадости. Тупая, обдолбанная, подлая, несправедливая фашистская страна под названием Россия. Мы в Украине ненавидим эту страну, это государство, этого Путина, этого [бывшего президента Дмитрия] Медведева – еще одного, поняли кого, – этого [министра обороны Сергея] Шойгу, этого [певца Олега] Газманова... Хотел сказать [что начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия] Герасимова, но и Газманова тоже, этого [российского бизнесмена Евгения] Пригожина... Всех этих чмошников, падаль эту, гниль собачью. Чтобы посдыхали они все. Вот что я хотел ответить Станиславу Садальскому. Поймет меня – хорошо, не поймет – такой же, как Путин, значит", – сказал Гордон.

Журналист подчеркнул, что после нападения России на Украину он ни с кем не церемонится и не сдерживает себя в высказываниях относительно даже хороших знакомых.

"Мне надоели они все: кто пытается усидеть одной жопой на двух местах, кто пытается и Путина похвалить, потому что или боится, или так думает, и в то же время сказать: "Ну мы к украинцам хорошо относимся". Нет, ребята, определяться надо: или вы за свободу, за Украину, за справедливость, за честность, за закон, за правила, за понятия, за белое, или вы за черное. Определяться надо!" – сказал журналист.

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