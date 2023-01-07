Гордон: Россия с удовольствием вошла бы в Казахстан, но вести две войны сил у нее нет

Гордон: Бывшие советские народы должны сказать большое спасибо Украине. Потому что если бы не мы, оккупанты пошли бы к вам тоже Фото: Gordonua.com

"Будет ли война Казахстана с Россией?" – спросил у Гордона один из зрителей.

"Россия бы с удовольствием не воевала с Казахстаном, а вошла бы туда и поработила бы его. Но у нее уже сил нет. Вести две войны сил у нее нет. Мы их вымотали", – сказал Гордон.

По мнению журналиста, президент России Владимир Путин одержим идеей восстановления Советского Союза,

"У Путина, в его тупой, совковой, советской такой, кондовой, кагэбистской голове, все время Советский Союз. У него в жопе играет Советский Союз... И он все время был одержим манией восстановить Советский Союз. Ну если не весь, то хотя бы Украину, Россию, Беларусь и Казахстан объединить в одно целое. Но если получится, и Таджикистан, и Узбекистан, и так далее. Понятно, "Прибалтика" ушла... Но Грузия, Армения, Азербайджан – да. Это все для него Советский Союз. Хотя про страны Балтии я сейчас сказал... Ну Путин называет их "Прибалтикой"... Я думаю, что и насчет них он имел какие-то мысли", – сказал Гордон.

Страны, которые ранее входили в СССР, сейчас должны быть благодарны Украине за сдерживание российских оккупантов, продолжил он.

"Считаю, что бывшие советские народы должны сказать большое спасибо Украине. Потому что если бы не мы, они бы пошли к вам тоже", – убежден журналист.

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