Гордон: Россия с удовольствием вошла бы в Казахстан, но вести две войны сил у нее нет

"Будет ли война Казахстана с Россией?" – спросил у Гордона один из зрителей.
"Россия бы с удовольствием не воевала с Казахстаном, а вошла бы туда и поработила бы его. Но у нее уже сил нет. Вести две войны сил у нее нет. Мы их вымотали", – сказал Гордон.
По мнению журналиста, президент России Владимир Путин одержим идеей восстановления Советского Союза,
"У Путина, в его тупой, совковой, советской такой, кондовой, кагэбистской голове, все время Советский Союз. У него в жопе играет Советский Союз... И он все время был одержим манией восстановить Советский Союз. Ну если не весь, то хотя бы Украину, Россию, Беларусь и Казахстан объединить в одно целое. Но если получится, и Таджикистан, и Узбекистан, и так далее. Понятно, "Прибалтика" ушла... Но Грузия, Армения, Азербайджан – да. Это все для него Советский Союз. Хотя про страны Балтии я сейчас сказал... Ну Путин называет их "Прибалтикой"... Я думаю, что и насчет них он имел какие-то мысли", – сказал Гордон.
Страны, которые ранее входили в СССР, сейчас должны быть благодарны Украине за сдерживание российских оккупантов, продолжил он.
"Считаю, что бывшие советские народы должны сказать большое спасибо Украине. Потому что если бы не мы, они бы пошли к вам тоже", – убежден журналист.
В феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В апреле российский пропагандист Тигран Кеосаян в своем YouTube-шоу "Роскомнадзор Free" выразил возмущение позицией Казахстана по Украине. "Казахи! Братья! Это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации. На Украину гляньте внимательно! Подумайте серьезно!" – цитирует его RTVI (в Украине канал Кеосаяна заблокирован).
После этого Кеосаяну, по данным КазТАГ, запретили въезд в Казахстан, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время Петербургского международного экономического форума в июне, в котором также участвовал Путин, пожаловался на "некорректные высказывания" российских депутатов, журналистов и деятелей культуры в адрес страны.
В августе на странице бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" появился пост о том, что "Русь снова станет единой". В нем также говорилось, что раньше Грузии не существовало, она якобы появилась только в границах Российской империи, а Казахстан – это "искусственное государство" и "бывшие русские территории". Пост был быстро удален, а помощник Медведева заявил, что страницу политика взломали.
В декабре посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил о проявлениях "русофобии" в Казахстане. Он сказал, что Россия готова "помочь" в борьбе с "экстремизмом". В ответ казахстанский бизнесмен, в прошлом журналист Арман Шураев назвал Бородавкина "идиотом". "Вы уже девятый месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать: не дай бог, вы еще решите зайти к нам – легкой победы у вас не будет", – предупредил Шураев.