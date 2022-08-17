Гордон: Казахи имели в виду Россию и Путина. Они говорят: "Пусть только сунется, мы ему быстро покажем зубы"

"Казахи их вжарят и туда, и туда, и туда, чтобы ты не сомневалась, – убежден Гордон. – Мало кто еще понимает, кто такие казахи, какие это воины и какие это вообще стояковые ребята. Особенно если учесть, что за ними стоят и Китай, и Турция. Это ж тюркские народы – казахи и турки, а китайцы имеют огромный бизнес в Казахстане".
Журналист считает, что "казахи имели в виду Россию и имели в виду [президента РФ Владимира] Путина". Он напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в присутствии президента России Владимира Путина, что Казахстан не признает оккупированные Россией территории Украины, так называемые "ЛДНР".
"То, что Токаев в глаза ему сказал тогда на сцене, при этой отвратительной чмошнице [российской пропагандистке Маргарите] Симоньян, – это вызвало у меня большую радость. Молодец президент Казахстана, большой молодец, – сказал Гордон. – Но я общаюсь со многими казахстанцами, они говорят: "Пусть попробует только сунуться сюда, мы ему быстро покажем зубы", – поэтому они молодцы".
В интервью Гордону казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев сказал, что многие граждане Казахстана восприняли полномасштабное вторжение России в Украину как прообраз того, что могло случиться с их страной, и они были шокированы. Об этом же в интервью журналисту заявил казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев. При этом он подчеркнул, что казахстанцы будут защищаться и для российской армии в Казахстане "не будет легкой прогулки".
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В апреле российский пропагандист Тигран Кеосаян в своем YouTube-шоу "Роскомнадзор Free" выразил возмущение позицией Казахстана по Украине. "Казахи! Братья! Это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации. На Украину гляньте внимательно! Подумайте серьезно!" – цитирует его RTVI (в Украине канал Кеосаяна заблокирован).
После этого Кеосаяну, по данным КазТАГ, запретили въезд в Казахстан, а Токаев во время Петербургского международного экономического форума в июне, в котором также участвовал Путин, пожаловался на "некорректные высказывания" российских депутатов, журналистов и деятелей культуры в адрес страны.
В августе на странице бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" появился пост о том, что "Русь снова станет единой". В нем также говорилось, что раньше Грузии не существовало, она якобы появилась только в границах Российской империи, а Казахстан – это "искусственное государство" и "бывшие русские территории". Пост был быстро удален, а помощник Медведева заявил, что страницу политика взломали. Бацман убеждена, что на самом деле Медведев выдал цели России, Грузия и Казахстан – в списке тех, кого РФ хочет завоевать.