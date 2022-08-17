Гордон: Казахи имели в виду Россию и Путина. Они говорят: "Пусть только сунется, мы ему быстро покажем зубы"

Гордон: Казахи их вжарят и туда, и туда, и туда Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Казахи их вжарят и туда, и туда, и туда, чтобы ты не сомневалась, – убежден Гордон. – Мало кто еще понимает, кто такие казахи, какие это воины и какие это вообще стояковые ребята. Особенно если учесть, что за ними стоят и Китай, и Турция. Это ж тюркские народы – казахи и турки, а китайцы имеют огромный бизнес в Казахстане".

Журналист считает, что "казахи имели в виду Россию и имели в виду [президента РФ Владимира] Путина". Он напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в присутствии президента России Владимира Путина, что Казахстан не признает оккупированные Россией территории Украины, так называемые "ЛДНР".

"То, что Токаев в глаза ему сказал тогда на сцене, при этой отвратительной чмошнице [российской пропагандистке Маргарите] Симоньян, – это вызвало у меня большую радость. Молодец президент Казахстана, большой молодец, – сказал Гордон. – Но я общаюсь со многими казахстанцами, они говорят: "Пусть попробует только сунуться сюда, мы ему быстро покажем зубы", – поэтому они молодцы".

В интервью Гордону казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев сказал, что многие граждане Казахстана восприняли полномасштабное вторжение России в Украину как прообраз того, что могло случиться с их страной, и они были шокированы. Об этом же в интервью журналисту заявил казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев. При этом он подчеркнул, что казахстанцы будут защищаться и для российской армии в Казахстане "не будет легкой прогулки".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube