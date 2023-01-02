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Сейсембаев: В Казахстане были опасения, что после Украины Россия придет к нам, но с каждым днем они слабеют

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Сейсембаев: Многие хваленые виды оружия, которым бряцали россияне, оказались полной фигней
Сейсембаев: Многие хваленые виды оружия, которым бряцали россияне, оказались полной фигней
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Казахстане были опасения, что Россия может атаковать страну после того, как напала на Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил казахстанский инвестор и меценат, общественный деятель и бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

"Были такие опасения, но с каждым днем они слабеют, потому что мы видим успехи украинской армии на фронте, видим тренды. Я весной говорил, что к осени российская армия начнет сдуваться и [президенту РФ Владимиру] Путину нужно будет думать, как идеологически выходить из этого конфликта. И все к этому идет. Ни одна наступательная война не была затяжной. Она либо была наступательной и победоносной, либо проигрышной. Когда ты наступаешь, у тебя должно быть 10-кратное преимущество и в силах, и в технологиях. Но Россия однозначно утратила инициативу, Украина сильно усиливается в военном плане – приходят суперновые виды вооружения, которые даже и близко несопоставимы с российским", – сказал Сейсембаев.

Он подчеркнул, что РФ растеряла свой огромный военный потенциал.

"Многие хваленые виды оружия, которым они бряцали, оказались полной фигней. Идет жесточайшая деморализация российской армии… Информация все равно доходит, смерть приходит если и не к каждому, то к соседям, знакомым. Плюс Украина отвоевывает свои территории", – отметил Сейсембаев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

2 декабря посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заявил о проявлениях "русофобии" в Казахстане. Он сказал, что Россия готова "помочь" в борьбе с "экстремизмом".

В ответ на это казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом журналист Арман Шураев назвал Бородавкина "идиотом". "Вы уже девятый месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать: не дай бог, вы еще решите зайти к нам – легкой победы у вас не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков", – предупредил Шураев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оружие, Казахстан, вооружение, наступление, война России против Украины, Маргулан Сейсембаев
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