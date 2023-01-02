Сейсембаев: В Казахстане были опасения, что после Украины Россия придет к нам, но с каждым днем они слабеют

"Были такие опасения, но с каждым днем они слабеют, потому что мы видим успехи украинской армии на фронте, видим тренды. Я весной говорил, что к осени российская армия начнет сдуваться и [президенту РФ Владимиру] Путину нужно будет думать, как идеологически выходить из этого конфликта. И все к этому идет. Ни одна наступательная война не была затяжной. Она либо была наступательной и победоносной, либо проигрышной. Когда ты наступаешь, у тебя должно быть 10-кратное преимущество и в силах, и в технологиях. Но Россия однозначно утратила инициативу, Украина сильно усиливается в военном плане – приходят суперновые виды вооружения, которые даже и близко несопоставимы с российским", – сказал Сейсембаев.

Он подчеркнул, что РФ растеряла свой огромный военный потенциал.

"Многие хваленые виды оружия, которым они бряцали, оказались полной фигней. Идет жесточайшая деморализация российской армии… Информация все равно доходит, смерть приходит если и не к каждому, то к соседям, знакомым. Плюс Украина отвоевывает свои территории", – отметил Сейсембаев.

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