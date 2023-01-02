"Губернатор" оккупированного Севастополя вывез за границу семью, животных и имущество – ВСУ

"Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек, на Кипр. Кроме этого, гауляйтер вывез за границу своих детей", – говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что "московские прихвостни не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру".

"В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "Россия здесь навсегда". Так, на ВОТ (временно оккупированные территории. – "ГОРДОН") происходит мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупантов вывозят подальше", – объяснили в ВСУ.

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