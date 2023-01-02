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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Губернатор" оккупированного Севастополя вывез за границу семью, животных и имущество – ВСУ

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По данным ЦНС, собак и кошек Развожаев отправил на Кипр
По данным ЦНС, собак и кошек Развожаев отправил на Кипр
Фото: wikipedia.org

Глава российской оккупационной администрации крымского города Севастополь Михаил Развожаев вывез с полуострова свою семью, имущество и домашних животных. Об этом 2 января проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины.

"Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек, на Кипр. Кроме этого, гауляйтер вывез за границу своих детей", – говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что "московские прихвостни не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру".

"В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "Россия здесь навсегда". Так, на ВОТ (временно оккупированные территории. – "ГОРДОН") происходит мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупантов вывозят подальше", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин официально объявил о вторжении в Украину под видом неких ее "демилитаризации" и "денацификации".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя Запорожской области. Он пояснил, что из Мелитополя ВСУ уже смогут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных систем залпового огня HIMARS и других средств поражения.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что летом 2023 года Украина вернет Крым.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Кипр, война, животные, граница, собаки, мародеры, война России против Украины, имущество, Михаил Развожаев, деоккупация
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