Сейсембаев: В Казахстане негативное отношение к россиянам, которые приезжают и поддерживают войну против Украины

"Мы болеем и переживаем за Украину. Очень много говорим об этом. Конечно, не 100% – российская пропаганда хорошо поработала. Но все равно подавляющее большинство [жителей Казахстана поддерживают Украину]", – подчеркнул Сейсембаев.

Он отметил, что в Казахстане, в частности, отменяют концерты некоторых российских артистов, которые одобряют агрессию РФ.

"В целом есть негативное отношение ко всем россиянам, которые приезжают в Казахстан и поддерживают войну против Украины. Хейт очень мощный. У нас была встреча россиян, которые сбежали от мобилизации. И тоже был хейт. Они там что-то говорили по поводу некультурного обслуживания в кафе, так и их там чуть не сожрали", – сказал Сейсембаев.

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