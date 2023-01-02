Сейсембаев: В Казахстане негативное отношение к россиянам, которые приезжают и поддерживают войну против Украины

"Мы болеем и переживаем за Украину. Очень много говорим об этом. Конечно, не 100% – российская пропаганда хорошо поработала. Но все равно подавляющее большинство [жителей Казахстана поддерживают Украину]", – подчеркнул Сейсембаев.
Он отметил, что в Казахстане, в частности, отменяют концерты некоторых российских артистов, которые одобряют агрессию РФ.
"В целом есть негативное отношение ко всем россиянам, которые приезжают в Казахстан и поддерживают войну против Украины. Хейт очень мощный. У нас была встреча россиян, которые сбежали от мобилизации. И тоже был хейт. Они там что-то говорили по поводу некультурного обслуживания в кафе, так и их там чуть не сожрали", – сказал Сейсембаев.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. После этого в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов 4 октября сообщал, что с начала мобилизации в РФ в Казахстан въехало около 200 тыс. россиян.