Премьер Нидерландов: Нападение на многоквартирный дом в Днепре показывает, почему нельзя допустить, чтобы Россия выиграла войну

Рютте сообщил, что разговаривал с Зеленским накануне визита в Вашингтон Фото: president.gov.ua

Об этом глава правительства Нидерландов проинформировал в Twitter.

Рютте сообщил, что разговаривал с Зеленским накануне визита в Вашингтон (США).

"Ужасное нападение на многоквартирный дом в Днепре показывает, почему нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну", – написал премьер Нидерландов.

По словам Рютте, координация международной военной поддержки Украины "остается крайне важной в ближайшие месяцы".

* : In preparation for my visit to Washington I spoke with @ZelenskyyUa. The horrific attack on an apartment block in Dnipro underscores just why Russia cannot be allowed to win this war. The coordination of international military support remains essential in the months ahead. — Mark Rutte (@MinPres) January 16, 2023

За последний месяц это уже третий телефонный разговор Рютте с Зеленским.

23 декабря 2022 года Рютте после беседы с президентом Украины сообщил, что Нидерланды утвердили объем разных видов помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.

3 января 2023 года Зеленский обсудил с премьером Нидерландов ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины.