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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру

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К удару противокорабельной ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре причастно несколько десятков военнослужащих РФ, отмечают в СБУ
К удару противокорабельной ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре причастно несколько десятков военнослужащих РФ, отмечают в СБУ
Фото: EPA

Служба безопасности предварительно установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

По предварительным данным следствия, к этому преступлению причастно несколько десятков российских военнослужащих, среди которых:

  • командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;
  • командир авиационного отряда 52-го полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987;
  • начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978;
  • штурман 52-го полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982;
  • штурман 52-го полка Назыров Динар, 03.07.1985;
  • инженер по авиационному вооружению 52-го полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980.

Кроме того, по итогам осмотра места трагедии следователи предварительно подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

СБУ намерена провести еще ряд экспертиз, после чего российским военным сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно, чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия", – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Он пообещал, что возмездие "обязательно будет". По словам главы СБУ, спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.

По последним данным, подтверждена гибель 40 человек, в том числе трех детей. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. Разборы завалов и поиски людей под ними продолжаются.

По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточны. прилетают с огромным отклонением. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Теги: СБУ, авиация, Днепр, преступление, война России против Украины, ракеты, ракета, уголовное производство, Служба безопасности Украины, Василий Малюк, российские военные, российские оккупанты, военное преступление
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