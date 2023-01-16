СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.
По предварительным данным следствия, к этому преступлению причастно несколько десятков российских военнослужащих, среди которых:
Кроме того, по итогам осмотра места трагедии следователи предварительно подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.
СБУ намерена провести еще ряд экспертиз, после чего российским военным сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.
"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно, чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия", – заявил глава СБУ Василий Малюк.
Он пообещал, что возмездие "обязательно будет". По словам главы СБУ, спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.
По последним данным, подтверждена гибель 40 человек, в том числе трех детей. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. Разборы завалов и поиски людей под ними продолжаются.
По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточны. прилетают с огромным отклонением. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.