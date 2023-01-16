СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру

К удару противокорабельной ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре причастно несколько десятков военнослужащих РФ, отмечают в СБУ Фото: EPA

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

По предварительным данным следствия, к этому преступлению причастно несколько десятков российских военнослужащих, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52-го полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978;

штурман 52-го полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982;

штурман 52-го полка Назыров Динар, 03.07.1985;

инженер по авиационному вооружению 52-го полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980.

Кроме того, по итогам осмотра места трагедии следователи предварительно подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

СБУ намерена провести еще ряд экспертиз, после чего российским военным сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно, чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия", – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Он пообещал, что возмездие "обязательно будет". По словам главы СБУ, спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его.