Женщина, спасенная в Днепре вчера утром, глухонемая, поэтому не могла звать на помощь. Ее муж и годовалый ребенок, вероятно, погибли

С мужем и годовалым сыном женщина жила на четвёртом этаже Скриншот: Суспільне Новини / Facebook

Спасатели нашли ее утром 15 января, семья – муж и ребенок – на том момент оставались под завалами.

"Ее нашли только сегодня утром и, слава Богу, живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глуха! Ищут еще его годовалого ребенка и мужа! Дай Бог найдут живыми и невредимыми", – написала родственница пострадавшей.

Позже в комментариях к посту появилась информация от подписчиков, что муж и ребенок обнаружены мертвыми.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений * ALINA * (@09.sergeevna)

"Дніпровська панорама" пишет, что ее зовут Екатерина Зеленская. С мужем Алексеем и годовалым сыном Никитой они жили на четвёртом этаже.

27-летняя Екатерина провела в разрушенной квартире 20 часов, температура тела при госпитализации в больницу составляла 31 градус, передает "Наше місто" Она получила сильное переохлаждение и находится в реанимации, где врачи пытаются спасти ей жизнь.

"Суспільне" в Facebook опубликовало видео спасательных работ, там видно, как Зеленскую достают из-под завалов, женщина в сознании.

"Терпи, заинька",– говорит ей парамедик, в то время, когда ее фиксируют на носилках и грузят в карету "скорой помощи".

В профиле Зеленской в Instagram, где много фото девушки с семьей, появилось в сторис видео спаcения девушки и коллажи, посвященные трагедии.



