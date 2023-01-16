Женщина, спасенная в Днепре вчера утром, глухонемая, поэтому не могла звать на помощь. Ее муж и годовалый ребенок, вероятно, погибли

Спасатели нашли ее утром 15 января, семья – муж и ребенок – на том момент оставались под завалами.
"Ее нашли только сегодня утром и, слава Богу, живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глуха! Ищут еще его годовалого ребенка и мужа! Дай Бог найдут живыми и невредимыми", – написала родственница пострадавшей.
Позже в комментариях к посту появилась информация от подписчиков, что муж и ребенок обнаружены мертвыми.
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"Дніпровська панорама" пишет, что ее зовут Екатерина Зеленская. С мужем Алексеем и годовалым сыном Никитой они жили на четвёртом этаже.
27-летняя Екатерина провела в разрушенной квартире 20 часов, температура тела при госпитализации в больницу составляла 31 градус, передает "Наше місто" Она получила сильное переохлаждение и находится в реанимации, где врачи пытаются спасти ей жизнь.
"Суспільне" в Facebook опубликовало видео спасательных работ, там видно, как Зеленскую достают из-под завалов, женщина в сознании.
"Терпи, заинька",– говорит ей парамедик, в то время, когда ее фиксируют на носилках и грузят в карету "скорой помощи".
В профиле Зеленской в Instagram, где много фото девушки с семьей, появилось в сторис видео спаcения девушки и коллажи, посвященные трагедии.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.
По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
По даннім на 16 января жертвами российской атаки по Днепру стали 40 человек. Среди погибших – трое детей. Различніе травмі получили 75 жителей.