Потеряла любимого на войне и родителей в атаке по многоэтажке. История девушки с фото на руинах дома в Днепре

То самое фото сделал фотограф hromadske Арсен Дзодзаев, впервые его опубликовали вечером 14 января – вскоре после самой атаки россиян.

Дівчині на наших фото — 23 роки. У вересні вона втратила коханого на війні. Сьогодні вона втратила дім. Зараз її батьки перебувають під завалами, їх доля невідома.



Фото: Арсен Дзодзаєв/hromadske pic.twitter.com/PerhevU7ca — hromadske (@HromadskeUA) January 14, 2023

Девушку зовут Анастасия Швец, ей 23 года. В сентябре прошлого года она написала в своем Instagram, что потеряла любимого. Судя по публикации, он был военным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Швець Анастасія Максимівна (@just_strange_cherry)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Швець Анастасія Максимівна (@just_strange_cherry)

Впервые она описала события 14 января в своем Instagram на следующий день, 15 января.

По словам девушки, после удара ее накрыло дверью в кровати. В то же время вся остальная часть ее квартиры была уничтожена. Вместе с девушкой в квартире находились ее родители, которые во время атаки были на кухне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Швець Анастасія Максимівна (@just_strange_cherry)

16 января в эфире канала "Киев" Швец рассказала подробности произошедшего. По ее словам, она просидела на руинах своей квартиры около часа, прежде чем спасатели смогли ее снять.

"[В тот момент] главной целью для меня было, чтобы нашли моих родителей, и мне было все равно, что будет со мной. Главное, чтобы достали их. Но родители не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков", – сказала девушка.

Швец рассказала, что в тот вечер она вместе с родителями успела пообедать и обсудить, что делать на следующий день. Затем она пошла отдыхать перед ночной сменой.

"Я только легла в постель, прошло несколько минут и был очень сильный грохот, все в дыму, все в пыли. Меня привалило дверью. Я как-то вылезла, поняла, что комнаты нет. Коридора, ванной комнаты, кладовки – ничего нет. Соседних квартир тоже нет. И я только вижу соседний подъезд и все", – вспоминает она.

Как говорит девушка, перед атакой она с родителями слышали воздушную тревогу, однако в ее доме не было убежища. Ближайшее находилось в новостройке, куда, по словам Швец, мало пускали, руководствуясь тем, что это элитная парковка.

"И нам до этого "Пятого континента" еще надо было 10 минут добежать. Мы не предчувствовали беды. Родители в кухне делали свечи для ВСУ, а я была в комнате", – рассказала девушка.

Швец говорит, что сейчас физически у нее почти никаких проблем, но моральное состояние желает лучшего. С девушкой постоянно на связи родные и друзья, которые помогают найти жилье и теплые вещи.

"Где жить, найдется, но желания без родителей очень мало... У меня почти ничего не осталось, ни документов, ничего. Говорят, что спасатели смогли достать некоторые вещи из-под завалов. Сейчас я не знаю, что мне делать дальше", – сказала она.

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