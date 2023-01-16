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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потеряла любимого на войне и родителей в атаке по многоэтажке. История девушки с фото на руинах дома в Днепре

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Родители девушки погибли под завалами многоэтажки в Днепре
Родители девушки погибли под завалами многоэтажки в Днепре
Фото: just_strange_cherry / Instagram

14 января после российского обстрела Днепра соцсети облетела фотография девушки, сидящей на обломках своей квартиры на шестом этаже. Позже стала известна ее история – под завалами многоэтажки погибли родители девушки, а совсем недавно она потеряла и возлюбленного – он погиб, защищая Украину.

То самое фото сделал фотограф hromadske Арсен Дзодзаев, впервые его опубликовали вечером 14 января – вскоре после самой атаки россиян.

Девушку зовут Анастасия Швец, ей 23 года. В сентябре прошлого года она написала в своем Instagram, что потеряла любимого. Судя по публикации, он был военным.

Впервые она описала события 14 января в своем Instagram на следующий день, 15 января.

По словам девушки, после удара ее накрыло дверью в кровати. В то же время вся остальная часть ее квартиры была уничтожена. Вместе с девушкой в квартире находились ее родители, которые во время атаки были на кухне.

16 января в эфире канала "Киев" Швец рассказала подробности произошедшего. По ее словам, она просидела на руинах своей квартиры около часа, прежде чем спасатели смогли ее снять.

"[В тот момент] главной целью для меня было, чтобы нашли моих родителей, и мне было все равно, что будет со мной. Главное, чтобы достали их. Но родители не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков", – сказала девушка.

Швец рассказала, что в тот вечер она вместе с родителями успела пообедать и обсудить, что делать на следующий день. Затем она пошла отдыхать перед ночной сменой. 

"Я только легла в постель, прошло несколько минут и был очень сильный грохот, все в дыму, все в пыли. Меня привалило дверью. Я как-то вылезла, поняла, что комнаты нет. Коридора, ванной комнаты, кладовки – ничего нет. Соседних квартир тоже нет. И я только вижу соседний подъезд и все", – вспоминает она.

Как говорит девушка, перед атакой она с родителями слышали воздушную тревогу, однако в ее доме не было убежища. Ближайшее находилось в новостройке, куда, по словам Швец, мало пускали, руководствуясь тем, что это элитная парковка.

"И нам до этого "Пятого континента" еще надо было 10 минут добежать. Мы не предчувствовали беды. Родители в кухне делали свечи для ВСУ, а я была в комнате", – рассказала девушка.

Швец говорит, что сейчас физически у нее почти никаких проблем, но моральное состояние желает лучшего. С девушкой постоянно на связи родные и друзья, которые помогают найти жилье и теплые вещи.

"Где жить, найдется, но желания без родителей очень мало... У меня почти ничего не осталось, ни документов, ничего. Говорят, что спасатели смогли достать некоторые вещи из-под завалов. Сейчас я не знаю, что мне делать дальше", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: КИЇВ24 / YouTube
Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.

По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

По данным на 16 января жертвами российской атаки по Днепру стали 40 человек. Среди погибших – трое детей. Различные травмі получили 75 жителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Днепр, спасатели, история, жертвы, обстрелы, война России против Украины, погибшие, квартира, девушка, травмы
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