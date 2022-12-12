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"ПриватБанк" выставил на аукцион стадион "Днепр-Арена" и тренировочную базу

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"Днепр-Арену" реконструировали в 2000-х годах
"Днепр-Арену" реконструировали в 2000-х годах
Фото: wikipedia.org

На электронный аукцион госпредприятия СЕТАМ "ПриватБанк" выставил находящиеся в Днепре стадион "Днепр-Арена" и крытое поле учебно-тренировочной базы бывшего футбольного клуба "Днепр". Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию издания "ГОРДОН".

"Продажа неоперационной недвижимости, которая досталась банку в качестве залога по кредитам бывших собственников, – это один из инструментов реализации стратегической задачи банка возврата средств, вложенных государством в капитал "ПриватБанка". Эффективность продаж обеспечивается прозрачными и открытыми процедурами торгов на площадке СЕТАМ", – заявила руководитель направления управления недвижимостью банка Лариса Федяева.

В банке отметили, что стартовая цена лота составляет 113,044 млн грн, то есть 3106 грн за 1 м².

"Стадион "Днепр-Арена" – крупнейший футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест – 31 003, реконструирован и открыт в 2008 году. Находится в аренде СК "Днепр-1". [...] Учебно-тренировочная база [в жилмассиве Приднепровск] [...] была построена в 1971 году, в 2005-м было дополнительно возведено два корпуса. Арендована днепровским футбольным клубом СК "Днепр-1", – объяснили в "ПриватБанке".

В банке уточнили, что дата торгов – 12 января 2023 года.

"Днепр-Арена" может заинтересовать инвесторов, являющихся настоящими поклонниками футбола. Лот состоит из нескольких объектов недвижимости, сданных в аренду. Буду с интересом следить за торгами", – сказал гендиректор СЕТАМ Александр Мамро.

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн. Ранее он принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконнойНБУ это решение обжаловал.

Коломойский имел отношение и к футбольному клубу "Днепр", который играл в украинской Премьер-лиге и был расформирован в 2019 году. Клуб "Днепр-1", который также выступает в УПЛ, не является преемником "Днепра".

Теги: аренда, ПриватБанк, Днепр, стадион, аукцион, СЕТАМ, СК Днепр-1, цена
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