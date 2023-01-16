Количество жертв ракетного удара России по жилому дому в Днепре выросло до 40, из них трое – дети

В результате ракетного удара РФ по Днепру 14 января обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в Днепропетровской ОВА.

В департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра добавили, что среди погибших – трое детей (Максим Богуцкий, Мария Лебедь и Анна Фигурная), проинформировало "Суспільне" в Telegram.

По состоянию на 13.00 спасены 39 человек (из них шесть детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших, проинформировали в ГСЧС Украины.