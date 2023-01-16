Количество жертв ракетного удара России по жилому дому в Днепре выросло до 40, из них трое – дети

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в Днепропетровской ОВА.
В департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра добавили, что среди погибших – трое детей (Максим Богуцкий, Мария Лебедь и Анна Фигурная), проинформировало "Суспільне" в Telegram.
По состоянию на 13.00 спасены 39 человек (из них шесть детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших, проинформировали в ГСЧС Украины.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.
По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.