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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество жертв ракетного удара России по жилому дому в Днепре выросло до 40, из них трое – дети

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В результате ракетного удара РФ по Днепру 14 января обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома
В результате ракетного удара РФ по Днепру 14 января обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Число жертв ракетного удара России по жилому многоэтажному дому в Днепре выросло до 40 человек.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в Днепропетровской ОВА.

В департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра добавили, что среди погибших – трое детей (Максим Богуцкий, Мария Лебедь и Анна Фигурная), проинформировало "Суспільне" в Telegram.

https://www.facebook.com/humanipolicy/posts/pfbid0DLr7jZvP6XvW4YaAQeUSxztNkyE45Agp7mkvypcjfWJ6VoJfRzZN2odH4L4X724gl

По состоянию на 13.00 спасены 39 человек (из них шесть детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших, проинформировали в ГСЧС Украины.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.

По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Днепр, горсовет, жертвы, дети, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, ракета, погибшие, ранение
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