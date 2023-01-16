Россия вновь доказала, что является террористическим государством. Украине нужны танки и ПВО – премьер Эстонии

Об этом в Twitter 15 января заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Нападением на Днепр и другие регионы Украины Россия вновь доказала, что является террористическим государством. Мой призыв к союзникам и партнерам: давайте усилим нашу поддержку. Украине нужно оружие, включая танки и средства противовоздушной обороны. Россия должна ответить за все совершенные преступления", – написала она.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.

По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации ГСЧС, разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены. Завалы разбирают круглосуточно. По последним данным, число жертв достигло 30, десятки людей ранены, судьба еще более 30 жителей дома неизвестна.