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Кулеба обсудил с главой МИД Эстонии военные нужды Украины: Ожидаем хороших новостей

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Кулеба (на фото) рассказал о разговоре с Рейнсалу
Кулеба (на фото) рассказал о разговоре с Рейнсалу
Фото: ЕРА

11 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Об этом украинский дипломат сообщил в Twitter.

"Обсудили военные нужды Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хороших новостей. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу относительно механизма компенсации и подчеркнул, что это важный элемент формулы мира", – написал он.

Кулеба подчеркнул, что "Россия должна заплатить".

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, МИД, Эстония, война, военные, военная помощь, МИД Эстонии, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, дипломаты, Урмас Рейнсалу
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