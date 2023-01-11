Кулеба обсудил с главой МИД Эстонии военные нужды Украины: Ожидаем хороших новостей

Кулеба (на фото) рассказал о разговоре с Рейнсалу Фото: ЕРА

"Обсудили военные нужды Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хороших новостей. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу относительно механизма компенсации и подчеркнул, что это важный элемент формулы мира", – написал он.

Кулеба подчеркнул, что "Россия должна заплатить".

Провів розмову з @UrmasReinsalu. Обговорили військові потреби України, які можуть бути задоволені Естонією. Очікуємо на хороші новини. Я також подякував Естонії за ініціативу щодо механізму компенсації та наголосив, що це важливий елемент Формули миру. Росія повинна заплатити. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2023