В Днепре уже 30 погибших, есть информация, что двое детей остались без родителей – Зеленский

Об этом в своем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, текст приводит его пресс-служба.
"Сегодня весь день получаю доклады по Днепру. Там идет разбор завалов. Привлечены все необходимые службы. Спасибо всем, кто ведет спасательную операцию! Спасибо ГСЧС, полиции и Нацгвардии. Хочу поблагодарить коммунальные службы, наших врачей, всех волонтеров, обычных днепрян, которые помогают! По состоянию на данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты террористов", – сказал он.
По словам Зеленского, из-под завалов спасли десятки людей, в том числе шестерых детей.
"Спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь. Сейчас в списке погибших – 30 человек, в том числе один ребенок – девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей", – продолжил президент.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.
По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации ГСЧС, разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены.
По состоянию на 17.35 было известно, что жертвами удара стали 29 человек, в том числе 15-летняя девочка. 73 человека травмированы, еще 43 числились пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.