В Днепре уже 30 погибших, есть информация, что двое детей остались без родителей – Зеленский

Зеленский: Спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь Фото: president.gov.ua

Об этом в своем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, текст приводит его пресс-служба.

"Сегодня весь день получаю доклады по Днепру. Там идет разбор завалов. Привлечены все необходимые службы. Спасибо всем, кто ведет спасательную операцию! Спасибо ГСЧС, полиции и Нацгвардии. Хочу поблагодарить коммунальные службы, наших врачей, всех волонтеров, обычных днепрян, которые помогают! По состоянию на данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты террористов", – сказал он.

По словам Зеленского, из-под завалов спасли десятки людей, в том числе шестерых детей.

"Спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь. Сейчас в списке погибших – 30 человек, в том числе один ребенок – девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей", – продолжил президент.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.