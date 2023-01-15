Ракеты Х-22, которой был нанесен удар по жилому дому в Днепре, может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиаполк РФ – ОГПУ

Об этом заявил начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов, его цитирует пресс-центр ОГПУ в Facebook.
Отмечается, что Белоусов вместе с руководством Днепропетровской областной прокуратуры и следователями ЦА СБУ осмотрели место трагедии.
"Эта трагедия – не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан в Украине. Каждое важное доказательство будет задокументировано. Следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как непосредственно запускавшие ракеты, так и их командиры, отдавшие этот преступный приказ. Все российское военное руководство", – отметил Белоусов.
Предварительно по Днепру оккупанты ударили ракетой Х-22, указали в ОГПУ.
"Этот тип ракет приводит к самым большим человеческим жертвам, ведь ракета является чрезвычайно неточной, имеет огромное отклонение. Следовательно, применение такого оружия по целям в густонаселенных районах – это однозначно военное преступление, – говорится в сообщении. – Этот тип ракет был использован в Сергеевке и Кременчуге. Его может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк".
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС. Известно о 29 погибших и 73 раненых, судьба еще более 40 неизвестна, рассказали в ОВА 15 января в 17.35.
По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.