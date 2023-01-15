Ракеты Х-22, которой был нанесен удар по жилому дому в Днепре, может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиаполк РФ – ОГПУ

По жилому дому в Днепре оккупанты предварительно ударили ракетой Х-22, отметили в ОГПУ Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом заявил начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов, его цитирует пресс-центр ОГПУ в Facebook.

Отмечается, что Белоусов вместе с руководством Днепропетровской областной прокуратуры и следователями ЦА СБУ осмотрели место трагедии.

"Эта трагедия – не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан в Украине. Каждое важное доказательство будет задокументировано. Следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как непосредственно запускавшие ракеты, так и их командиры, отдавшие этот преступный приказ. Все российское военное руководство", – отметил Белоусов.

Предварительно по Днепру оккупанты ударили ракетой Х-22, указали в ОГПУ.

"Этот тип ракет приводит к самым большим человеческим жертвам, ведь ракета является чрезвычайно неточной, имеет огромное отклонение. Следовательно, применение такого оружия по целям в густонаселенных районах – это однозначно военное преступление, – говорится в сообщении. – Этот тип ракет был использован в Сергеевке и Кременчуге. Его может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк".