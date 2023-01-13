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Эстония потребовала от Запада еще снизить цены на российскую нефть

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Нужно увеличить для РФ цену агрессии премьер-министр Эстонии
Нужно увеличить для РФ цену агрессии – премьер-министр Эстонии
Фото: ЕРА

Страны Запада должны дать Украине больше оружия, а также снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, 12 января сообщает пресс-служба правительства.

По ее словам, Украина нуждается в более интенсивной военной помощи. Она призвала европейских лидеров передать Киеву часть имеющихся запасов вооружений.

"Война в Украине далека от завершения. Стратегические цели России не изменились: стереть Украину и переписать европейский порядок безопасности. Нам необходимо усилить нашу практическую и политическую поддержку Украины, чтобы обеспечить победу на ее условиях.. Посмотрите на свои запасы и резервы и направьте оружие в Украину. Это путь к миру", – сказала Каллас на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Глава эстонского правительства также отметила, что  ограничение цен на российскую нефть, введенное странами Евросоюза, не привело к внезапному и значительному скачку цен на мировом рынке. Нужно продолжать снижать ценовой потолок, чтобы "увеличить для РФ цену агрессии", считает она.

"Сегодня цена на нефть снизилась. Когда мы пересмотрим потолок цен, согласованный в декабре, мы должны продолжить его снижение, чтобы лишить Россию возможности вести войну", – сказала Каллас.

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "G7" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

Теги: Эстония, нефть, Хорватия, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, цена на нефть, Андрей Пленкович, Кая Каллас
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