Эстония потребовала от Запада еще снизить цены на российскую нефть

По ее словам, Украина нуждается в более интенсивной военной помощи. Она призвала европейских лидеров передать Киеву часть имеющихся запасов вооружений.

"Война в Украине далека от завершения. Стратегические цели России не изменились: стереть Украину и переписать европейский порядок безопасности. Нам необходимо усилить нашу практическую и политическую поддержку Украины, чтобы обеспечить победу на ее условиях.. Посмотрите на свои запасы и резервы и направьте оружие в Украину. Это путь к миру", – сказала Каллас на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Глава эстонского правительства также отметила, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами Евросоюза, не привело к внезапному и значительному скачку цен на мировом рынке. Нужно продолжать снижать ценовой потолок, чтобы "увеличить для РФ цену агрессии", считает она.

"Сегодня цена на нефть снизилась. Когда мы пересмотрим потолок цен, согласованный в декабре, мы должны продолжить его снижение, чтобы лишить Россию возможности вести войну", – сказала Каллас.